Pakistan New PM News: पाकिस्तान में लगभग एक महीने तक जारी सियासी घमासान के बाद शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) को प्रधानमंत्री बनाया गया है. शहबाज पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री हैं. नेशनल असेंबली (Pak National Assembly) में शहबाज के पक्ष में 174 वोट पड़े, जबकि उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए 172 वोटों की जरूरत थी. इससे पहले इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें सत्ता से बाहर किया गया था. पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद ही कश्मीर के मुद्दे पर शहबाज शरीफ का बयान आया है. पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ ने कहा कि 'हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान के बिना ऐसा नहीं हो सकता. हम हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे.

I'll advise PM Modi to understand that there is poverty on both sides. I call upon Modi to come and resolve the Jammu and Kashmir issue and then let's fight poverty together: Newly elected Pakistan PM Shehbaz Sharif

