Hindi World Hindi

Pakistan Will Buy China J10ce Fighter Fear Of India Rafale Key Features

भारत की बढ़ती ताकत देख घबराया पाकिस्तान, इस देश से मांगे खतरनाक लड़ाकू विमान

पाकिस्तान, भारत के इस पड़ोसी देश से J-10CE फाइटर जेट खरीदकर अपनी एयरफोर्स मजबूत कर रहा है. आइए जानते हैं इस डील से भारत-पाकिस्तान एयर पावर पर क्या असर पड़ेगा.

(Photo from Freepik)

पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा है. इसी क्रम में अब वह चीन से 60 से 70 नए Chengdu J-10CE लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में है. अगर यह डील पूरी होती है, तो पाकिस्तान के पास कुल J-10CE जेट की संख्या करीब 100 तक पहुंच सकती है. इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण भारत की बढ़ती ताकत, खासकर Dassault Rafale का बढ़ता बेड़ा है. पाकिस्तान चाहता है कि वह एयर पावर में भारत के बराबर या उसके करीब पहुंच सके, इसलिए उसने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है.

पाकिस्तान नई टेक्नोलॉजी पर कर रहा फोकस

पाकिस्तान अब सिर्फ पुराने जेट्स पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि वह आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट्स पर जोर दे रहा है. J-10CE जेट में AESA रडार और लंबी दूरी की PL-15 मिसाइलें लगी होती हैं, जो दुश्मन को दूर से ही निशाना बना सकती हैं. इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अब ‘दूर से हमला’ करने वाली रणनीति यानी BVR (Beyond Visual Range) कॉम्बैट को ज्यादा अहमियत दे रहा है. इससे वह बिना आमने-सामने आए ही दुश्मन के जेट्स को टारगेट कर सकता है.

राफेल vs J-10CE: कौन किस पर भारी?

अगर तुलना करें, तो भारत का Dassault Rafale एक बेहद एडवांस और युद्ध में साबित हो चुका मल्टीरोल फाइटर जेट है. इसमें स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, बेहतरीन सेंसर और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता है. वहीं J-10CE जेट सस्ता और संख्या में ज्यादा होने वाला विकल्प है. यानी पाकिस्तान ज्यादा जेट्स लेकर संख्या के दम पर ताकत दिखाना चाहता है, जबकि भारत क्वालिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रहा है. यही दोनों देशों की रणनीति में सबसे बड़ा फर्क है.

समय के साथ बदलती युद्ध की रणनीति

अगर पाकिस्तान के पास 100 J-10CE जेट हो जाते हैं, तो वह एक साथ ज्यादा मिशन चला सकता है. इससे वह बड़े पैमाने पर हवाई गश्त, नेटवर्क-आधारित ऑपरेशन और BVR लड़ाइयों को अंजाम दे पाएगा. यह उसकी स्टैंड-ऑफ वॉरफेयर रणनीति का हिस्सा है, जिसमें दुश्मन से दूरी बनाकर ही हमला किया जाता है. आसान शब्दों में कहें तो – अब पारंपरिक डॉगफाइट की जगह हाई-टेक और लंबी दूरी की लड़ाई ज्यादा अहम हो गई है.

जानें J-10CE और राफेल की खासियत

Chengdu J-10CE: सिंगल इंजन, मल्टीरोल फाइटर जेट.

डेल्टा विंग और कैनार्ड डिजाइन से बेहतर कंट्रोल

अधिकतम रफ्तार करीब मैक 1.8

AESA रडार और PL-15 BVR मिसाइल से लैस

4.5+ जनरेशन का एडवांस जेट

Dassault Rafale: ट्विन इंजन, ओम्नी-रोल फाइटर

* स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम

Meteor जैसी लंबी दूरी की मिसाइल

एडवांस सेंसर फ्यूजन और मल्टी-मिशन क्षमता

युद्ध में साबित और हाई-टेक प्लेटफॉर्म