टेंशन से कांप रहा पाकिस्तान! ऑफिस में WFH और स्कूलों में ऑनलाइन क्लास की तैयारी, जानें क्या है बड़ी वजह

पाकिस्तान सरकार वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लास और कार शेयरिंग की तैयारी कर रही है. चलिए आपको बताते हैं किस बात से डरा हुआ है भारत का दुश्मन देश.

Pakistan Tension: ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंका ने कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर डालना शुरू कर दिया है. इस संकट का सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ सकता है जो ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर हैं. इन्हीं देशों में से एक है पाकिस्तान, जिसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है.

हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कुछ ऐसे कदमों पर विचार शुरू किया है, जो पहले कोरोना महामारी के दौरान अपनाए गए थे. इसमें वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लास और कार-शेयरिंग जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं.

तेल सप्लाई पर क्यों मंडरा रहा खतरा?

मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) पर खतरा बढ़ गया है. ये समुद्री रास्ता वैश्विक तेल व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है. दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल का परिवहन इसी रास्ते से होता है. पाकिस्तान के लिए ये रास्ता और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके ज्यादातर तेल आयात इसी रास्ते से होकर आते हैं. अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहता है तो पाकिस्तान को तेल आपूर्ति में भारी परेशानी हो सकती है.

पाक की आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से कई चुनौतियों से जूझ रही है. विदेशी कर्ज, बढ़ती महंगाई और कमजोर मुद्रा ने सरकार के लिए आर्थिक हालात संभालना मुश्किल बना दिया है. देश की सरकार का नेतृत्व फिलहाल शहबाज शरीफ कर रहे हैं. उनकी सरकार पर पहले से ही महंगाई और आर्थिक संकट को लेकर दबाव है. ऐसे में अगर तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं या सप्लाई बाधित होती है तो देश की आर्थिक स्थिति और बिगड़ सकती है.

WFH और ऑनलाइन क्लास क्यों?

ईंधन की खपत कम करने के लिए पाकिस्तान सरकार अब कोविड-19 के समय अपनाए गए उपायों पर फिर से विचार कर रही है. रिपोर्टों के मुताबिक सरकार यह योजना बना रही है कि सरकारी और निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाए, स्कूल और कॉलेजों में ऑनलाइन क्लास शुरू की जाए और कर्मचारियों को कार-शेयरिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाए. इन कदमों का उद्देश्य यह है कि सड़क पर वाहनों की संख्या कम हो और ईंधन की खपत घटे.

ईंधन का सीमित भंडार

पाकिस्तान के पास ईंधन का भंडार भी बहुत ज्यादा नहीं है. वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब के अनुसार देश के पास लगभग 25 दिन का पेट्रोल और डीजल, करीब 10 दिन का कच्चा तेल और लगभग 15 दिन का LPG का स्टॉक मौजूद है. अगर सप्लाई बाधित होती है तो सरकार को तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ सकती है.

तेल की कीमतों में बदलाव की योजना

पाकिस्तान सरकार ईंधन संकट से निपटने के लिए एक और कदम पर विचार कर रही है. इसके तहत पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हर हफ्ते संशोधन किया जा सकता है. सरकार का मानना है कि इससे पेट्रोल पंपों पर माल जमा करने यानी होर्डिंग की समस्या कम होगी और बाजार में आपूर्ति बनी रहेगी.

सऊदी अरब से आपूर्ति की कोशिश

तेल संकट को देखते हुए पाकिस्तान वैकल्पिक मार्गों पर भी काम कर रहा है. रिपोर्टों के मुताबिक पास सरकार ने सऊदी अरब से अनुरोध किया है कि तेल आपूर्ति को Red Sea के Yanbu पोर्ट के रास्ते भेजा जाए. इस रास्ते से तेल पहुंचाने में समय और लागत ज्यादा लग सकती है, लेकिन इससे सप्लाई पूरी तरह बंद होने का खतरा कम हो सकता है.