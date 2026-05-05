पाकिस्तान के हर बंदे पर 3 लाख रुपये से ज्यादा का कर्ज

पाक‍िस्‍तान भारत को आंख दिखाने की हिमाकत तो खूब करता है. उसके प्रधानमंत्री, मंत्री, छिटपुट नेता और यहां तक कि मौलाना भी बड़बोले बयान देते रहते हैं. हकीकत ये है कि पाकिस्तान कर्ज के जाल में डूबता जा रहा है. उसकी पब्लिक प्रॉपर्टी ग‍िरवी रखी हुई है. पाकिस्तान के हर बंदे पर औसतन 3 लाख रुपये से ज्यादा का कर्जा चढ़ चुका है. यह आंकड़ा किसी विरोधी देश का नहीं, बल्कि पाकिस्तान सरकार की खुद की इकोनॉमिक सर्वे 25 का है. अपने खर्चे चलाने के लिए पाकिस्तान कभी तुर्किये से मदद मांगने लगता है, तो कभी अमेरिका और चीन की जी हजूरी करने लगता है. अब पाकिस्तान ने अपने खर्चे निकालने के लिए वो काम करना शुरू कर दिया है, जिसपर 50 साल पहले बैन लगाया था.