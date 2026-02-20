Hindi World hindi

Bla Released Captured Pakistani Army Soldiers Crying Video Surfaced Showing Their Id Cards

Video: पाकिस्तानी सेना के जवानों को किसने बना लिया बंदी? रोते-बिलखते वीडियो आया सामने- आई कार्ड दिखाकर कर रहे यह मांग

बलूच लिबरेशन आर्मी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें पाकिस्तानी आर्मी का एक सैनिक अपनी ही फौज पर उसे भूल जाने और उसके हाल पर छोड़ देने के लिए रोते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है.

(फोटो वायर वीडियो के स्क्रीनशाट से ली गई है)

Pakistani soldiers pleading for help: बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान रोते हुए और मदद की गुहार लगाते हुए देखे जा सकते हैं. इन सैनिकों को बीएलए ने हाल ही में बंदी बना लिया था. वीडियो में देखा जा सकता है कि रोते हुए एक सैनिक अपना पहचान पत्र दिखाता है और कहता है कि पाकिस्तानी सेना उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है.

देखिए BLA द्वारा जारी किया गया वीडियो…

वीडियो में पाकिस्तानी सैनिक सवाल कर रहा है कि आर्मी ऐसा कैसे कर सकती है. यह वीडियो न्यूज पोर्टल बलूचिस्तान पोस्ट ने बलूच लिबरेशन आर्मी के ऑफिशियल चैनल हक्का का हवाला देते हुए शेयर किया है. सैनिक को रोते हुए यह कहते हुए सुना जा सकता है कि आर्मी कैसे कह सकती है कि हम उनके लोग नहीं हैं? वह आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है और कहता है कि यह आर्मी का है. उन्होंने ही इसे बनाया है. मेरा आइडेंटिटी कार्ड देखो, पाकिस्तान ने मुझे यह किया है.

कैसे कैदी बने पाकिस्तानी सेना के जवान?

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ बलोच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) लंबे समय से हथियारबंद आंदोलन चला रही है. फरवरी की शुरुआत में बीएलए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था जिसे ‘ऑपरेशन हेरोफ-2’ नाम दिया गया था. बीएलए ने इस दौरान पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया. बलूच लड़ाकों ने कई शहरों और कस्बों में एक साथ हमले किए थे.

बीएलए ने इस दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 362 से अधिक जवान मारे और 17 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया था. बाद में इन्हें बलोच कैदियों के बदले रिहा भी किया गया लेकिन अब नया वीडियो यह दिखाता है कि अब भी कुछ पाकिस्तानी सैनिक बलोच लिबरेशन आर्मी की कैद में हैं.

इस बीच बीएलए प्रवक्ता ने भविष्य में ऐसे और सशस्त्र अभियानों की संभावना से इनकार नहीं किया है. बता दें कि पाकिस्तानी सेना पर बलोचिस्तान में लोगों को जबरन गायब करने का आरोप है जिससे पूरे प्रांत में नाराजगी है. बलोच लोगों के अधिकारों के लिए मुखर रहने वाली कार्यकर्ता हिरासत में रखी गईं महरंग बलोच ने कहा है कि पहले जबरन गुमशुदगी मुख्य रूप से बलोच पुरुषों तक सीमित थी. लेकिन अब इसका दायरा महिलाओं और लड़कियों तक बढ़ा दिया गया है. महरंग बलोच ने कहा है कि जबरन गुमशुदगी के शिकार लोगों में छात्राएं, नाबालिग लड़कियां, गर्भवती महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल हैं. महरंग बलोच ने आरोप लगाया कि बलोच महिलाओं को सीधे निशाना बनाया जा रहा है ताकि प्रतिरोध की सामाजिक नींव को कमजोर किया जा सके.

