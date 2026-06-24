क्या स्विटजरलैंड में PAK आर्मी चीफ मुनीर की हत्या कराने वाला था मोसाद? इजरायली खुफिया एजेंसी पर जर्नलिस्ट के बयान से मची खलबली

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को लेकर सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज दावा वायरल हो रहा है. ब्राजील के जाने-माने जर्नलिस्ट ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर की स्विटजरलैंड में हत्या की साजिश रची गई थी. इनरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद (Mossad) ने असीम मुनीर की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन यह कथित ऑपरेशन आखिरी समय में फेल हो गया. हालांकि, अब तक इस दावे के समर्थन में कोई आधिकारिक सबूत सामने नहीं आया है. न तो इजरायल की सरकार, न मोसाद ने कोई बयान दिया है. हालांकि, पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने इन दावों को खारिज किया है.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्राजील के जर्नलिस्ट और जियो-पॉलिटिकल एनालिस्ट पेपे एस्कोबार (Pepe Escobar) ने एक पॉडकास्ट के दौरान मुनीर को लेकर सनसनीखेज दावा किया. एस्कोबार ने बताया कि उन्हें ऐसे संकेत मिले हैं कि असीम मुनीर को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी. अमेरिकी मीडिया पर्सनैलिटी मारियो नॉफल (Mario Nawfal) के पॉडकास्ट में एस्कोबार ने ये बातें कही.
ईरान और अमेरिका की पीस डील के बाद स्विटजरलैंड के जेनेवा में दोनों देशों की बातचीत चल रही है. इस डील का गारंटर पाकिस्तान है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कई मौकों पर ये कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मदद से ईरान के साथ सीजफायर हुआ था. ट्रंप ने डील कराने के लिए पाकिस्तान को क्रेडिट भी दिया था.इजरायल को ईरान के साथ अमेरिका की ये डील मंजूर नहीं है.वो इस डील को कराने के लिए पाकिस्तान पर भी भड़का हुआ है.
एस्कोबार ने दावा किया कि इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के संदर्भ में पाकिस्तान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. इसी दौरान असीम मुनीर भी जेनेवा में थे. ब्राजील के पत्रकार पेपे एस्कोबार के दावे के मुताबिक, पाकिस्तानी अधिकारियों को जब ये बात पता चली, तो उन्होंने धमकी दी. इसके बाद इजरायल को अपना प्लान बदलना पड़ा. हालांकि, उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज, खुफिया रिपोर्ट या आधिकारिक स्रोत सार्वजनिक नहीं किया.
जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में गिने जाते हैं. पाकिस्तान में सेना का प्रभाव हमेशा से काफी मजबूत रहा है. राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति तथा रणनीतिक मामलों में सेना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. ईरान-इजरायल तनाव और अमेरिका की क्षेत्रीय रणनीति के बीच पाकिस्तान की स्थिति भी काफी संवेदनशील है. पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है और उसके ईरान, चीन, अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ अलग-अलग स्तर पर संबंध हैं. इसी वजह से असीम मुनीर से जुड़ी किसी भी खबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से देखा जाता है.
पॉलिटिकल कमेंटेटर मारियो नॉफल के पॉडकास्ट में एस्कोबार ने कहा कि पाकिस्तानी सेना को बेहद विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर मोसाद हमला करने की तैयारी कर रहा है. एस्कोबार ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में इजरायल को जगह नहीं मिली, इसलिए वह इस प्रक्रिया से खुश नहीं था. उनका यह भी कहना है कि लेबनान में इजरायल के सैन्य अभियान ने शांति समझौते की राह और मुश्किल बना दी.
एआरवाई न्यूज के चेयरमैन कमरान खान ने एक सीनियर पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से कहा कि यह आरोप पूरी तरह बकवास और निरर्थक है. अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असिम मुनीर का पूरा स्विट्जरलैंड दौरा तय कार्यक्रम के अनुसार और बिना किसी परेशानी के पूरा हुआ.