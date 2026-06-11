PoK में फिर बवाल, पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर चलाई गोलियां, अब तक 16 की मौत

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी PoK से फिर हिंसा की खबरें आई हैं. न्यूज एजेंसी PTI की जानकारी के मुताबिक, रावलकोट में पाकिस्तानी सेना के रेंजर्स ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई हैं. ये प्रदर्शनकारी ईदगाह मैदान में जमा हुए थे और बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में अब तक 16 लोगों की मौत की खबर है. कई घायल हुए हैं.
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