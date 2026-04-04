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India Pakistan Tension Khawaja Asif Says Will Attack On Kolkata

'भारत पर करेंगे हमला...', पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गीदड़भभकी, जानिए क्या है पूरा मामला

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान के बाद तनाव बढ़ा गया. पड़ोसी देश के मंत्री ने कोलकाता पर हमला करने की धमकी दी है. आइए इस खबर में आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है?

(Photo from Al Jazeera)

भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में भारत को लेकर कड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर भारत भविष्य में कोई सैन्य कार्रवाई करता है, तो पाकिस्तान भी जवाब देने में पीछे नहीं रहेगा. उनके इस बयान ने दोनों देशों के बीच पहले से चल रहे तनाव को और बढ़ा दिया है.

कोलकाता पर हमला करने की बात कही

ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में यहां तक कह दिया कि अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन शुरू किया, तो जवाब में कोलकाता तक निशाना साधा जा सकता है. उन्होंने यह बात अपने गृहनगर सियालकोट में मीडिया से बातचीत के दौरान कही. हालांकि, उनके इस बयान को कई लोग सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी भी मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसके पीछे कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया.

झूठे अभियान का लगाया आरोप

आसिफ ने यह भी दावा किया कि भारत किसी तरह का झूठा अभियान चला सकता है, जिसमें हालात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाए. उनका कहना था कि ऐसी साजिश के तहत किसी घटना को आतंकवादी गतिविधि बताकर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. हालांकि, इस दावे के समर्थन में उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया, जिससे उनकी बात पर सवाल भी उठ रहे हैं.

राजनाथ सिंह के बयान पर जवाब दिया

दरअसल, ख्वाजा आसिफ का यह बयान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के जवाब में आया है. राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई दुस्साहसिक कदम उठाया गया, तो भारत उसका कड़ा और निर्णायक जवाब देगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत अब किसी भी तरह की चुनौती को हल्के में नहीं लेगा और जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई करेगा.

पहलगाम हमले के बाद बदले हालात

पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे. इस हमले के जवाब में भारत ने बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के नाम से जाना गया. सरकार का कहना है कि इस ऑपरेशन ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया. अब दोनों देशों के नेताओं के तीखे बयानों से साफ है कि हालात अभी भी संवेदनशील बने हुए हैं और किसी भी वक्त स्थिति और बिगड़ सकती है.

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