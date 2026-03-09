Hindi World hindi

India Wins T20 World Cup 2026 Pakistan Fans Angry Reaction Viral Video After India Victory

टीम इंडिया के चैंपियन बनते ही पाकिस्तानियों ने मचाया हाय तौबा, नाराज शख्स खुद को मारने लगा थप्पड़

Pakistan Fan Reaction Viral Video: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत की जीत के बाद देशभर में जश्न मनाया गया. वहीं पाकिस्तान से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक फैन गुस्से में अजीब रिएक्शन देता नजर आया.

Pakistan Fan Reaction Viral Video_

Pakistan Fan Reaction Viral Video: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ ही पूरे भारत में जश्न का माहौल बन गया. हर शहर में लोग सड़कों पर उतरकर खुशी मना रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं और पटाखे फोड़ रहे हैं. लेकिन इस जीत की गूंज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही. पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इस मुकाबले को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानी फैंस के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिनमें कुछ लोग हैरानी जता रहे हैं तो कुछ गुस्से में नजर आ रहे हैं.

पाकिस्तान में वायरल हुआ अजीब रिएक्शन

भारत की जीत के बाद पाकिस्तान से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक पाकिस्तानी शख्स टीम इंडिया की जीत पर नाराज नजर आता है. वह कैमरे के सामने जोर-जोर से बोलते हुए हाय-तौबा मचाने लगता है और गुस्से में खुद को थप्पड़ मारने लगता है. वीडियो में उसकी प्रतिक्रिया देखकर कई लोग हैरान हैं. यह वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर फैल गया और लोग इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

देखें वायरल वीडियो-

भारत में जश्न का माहौल

जहां पाकिस्तान में इस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वहीं भारत में जीत के बाद खुशी की लहर दौड़ गई है. देश के कई शहरों में लोग देर रात तक जश्न मनाते नजर आए. सड़कों पर ढोल-नगाड़े बजे, आतिशबाजी हुई और फैंस ने तिरंगा लहराकर अपनी खुशी जाहिर की. क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह पल बेहद खास माना जा रहा है और लोग इसे लंबे समय तक याद रखने की बात कर रहे हैं.

क्रिकेट की दीवानगी फिर आई नजर

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है. भारत की जीत पर जहां देशभर में उत्सव का माहौल है, वहीं पड़ोसी देश से भी तीखे और दिलचस्प रिएक्शन सामने आ रहे हैं. वायरल वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट यह दिखाते हैं कि क्रिकेट को लेकर दोनों देशों के फैंस कितने जुनूनी हैं. यही वजह है कि जब भी बड़ा मुकाबला होता है, तो उसकी गूंज सीमाओं के पार भी सुनाई देती है.

