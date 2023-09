Watch Video: Nawaz Sharif के ड्राइवर का महिला के चेहरे पर थूकने का वीडियो हुआ वायरल, जानें क्या है पूरा मामला

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Pakistan Ex-PM Nawaz Sharif) की वतन में वापसी से पहले एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में नवाज शरीफ के ड्राइवर कथित तौर पर एक महिला संग घिनौनी हरकत करते नजर आए. दरअसल, लंदन में नवाज शरीफ के ड्राइवर को एक महिला पर थूकते हुए दिखाया गया है. बताया जा रहा है कि घटना के दौरान नवाज शरीफ ड्राइवर के साथ कार में ही बैठे हुए थे. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नवाज शरीफ को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है.

दरअसल, लंदन में एक महिला नवाज शरीफ की कार तक पहुंच गई. इसके बाद उसने कार की खिड़की खटखटाई जिस पर नवाज शरीफ को लगा कि वह उनकी प्रशंसक है. इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री ने गाड़ी की खिड़की खोल दी और महिला को नमस्ते कहा. इसके बाद महिला ने नवाज शरीफ को नमस्ते कहा और कहा, ‘मैंने सुना है कि आप बहुत भ्रष्ट पाकिस्तानी राजनेता हैं.’ महिला का ये सवाल सुनकर नेता का ड्राइवर भड़क गया और सवाल पूछ रही महिला पर थूक दिया. महिला पर थूकने के बाद ड्राइवर ने खिड़की बंद कर दी और नेता के साथ मौके से चला गया.

मिली जानकारी के अनुसार, महिला जब नवाज की कार के पास पहुंची तो वह अपने मोबाइल फोन पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी. नवाज शरीफ के ड्राइवर द्वारा महिला पर थूकने की पूरी घटना मोबाइल फोन में कैद हो गई और मामले का पता चल पाया. बताया जा रहा है कि यह घटना शनिवार (16 सितंबर) की है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

Former Prime Minister of Pakistan Nawaz Sharif’s driver spit on woman after she asked a question in London, Video goes viral pic.twitter.com/E1n4gYnhud

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) September 17, 2023