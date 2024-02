Pakistan में चुनाव पर अमेरिका ने जताई चिंता, हिंसा, प्रतिबंधों की निंदा की

America On Pakistan Election: पाकिस्तान में आतंकी हमलों और धांधली के आरोपों के चलते गुरुवार (8 फरवरी) को पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं. इन चुनावों में तीन लोगों को पीएम पद के लिए प्रमुख दावेदार माना जा रहा है. अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें इन चुनाव पर लगी रही.

अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया कि उनकी पाकिस्तान के आम चुनावों पर नजर है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वे पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी, लोगों के अधिकारों के उल्लंघन को लेकर चिंतित हैं. वहीं पाकिस्तान में चुनावों से पहले हुई हिंसा को लेकर भी उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की. पाकिस्तान में चुनाव मतदान से पहले भी अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान की जनता को अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करके अपने नेता को चुनने का अधिकार है.

