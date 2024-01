पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को हुई 10 साल की सजा, अब नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

Imran Khan Jail: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लगा तगड़ा झटका. मंगलवार (30 जनवरी 2024) को उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसा के संस्थापक के खिलाफ यह एक्शन साइफर केस में लिया गया है. पाकिस्तान के स्थानीय अखबार ‘डॉन’ की रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार इमरान खान के अलावा पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है. ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गठित स्पेशल कोर्ट ने दोनों नेताओं के खिलाफ ये फैसला सुनाया है.

पाकिस्तान में ये घटना तब सामने आई जब पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव होने हैं. इस सजा के बाद अब इमरान खान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ऐसा माना जा रहा है.

Cypher Case: Former Pak PM Imran Khan, his top aide Qureshi sentenced to 10 years jail

Read @ANI Story | https://t.co/ZRPqlcxiQA pic.twitter.com/7joJ8wwS1e

— ANI Digital (@ani_digital) January 30, 2024