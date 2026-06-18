पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने भी ईरान-US डील पर क्यों किए साइन? समझौते से होगा क्या-क्या फायदा

पाकिस्तान PMO के मुताबिक, पाकिस्तान ने जंग शुरू होने के बाद पूरे डील प्रोसेस में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी. अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया था.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 18, 2026, 10:30 PM IST
पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने भी ईरान-US डील पर क्यों किए साइन? समझौते से होगा क्या-क्या फायदा
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस समझौते पर गारंटर के तौर पर दस्तखत के बाद इसे ‘इस्लामाबाद समझौता’ बताया.(PTI)

अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर गुरुवार (18 जून 2026) को साइन हो गए. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साय पैलेस में पीस डील के MoU पर साइन किए. ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने भी तेहरान से समझौते के कागजात पर डिजिटली साइन किए. पाकिस्तान इस डील का गारंटर बना है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं. ये पीस डील भारतीय समय के मुताबिक, गुरुवार सुबह 5:30 बजे से लागू हो चुकी है. सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अमेरिका-ईरान पीस डील के गारंटर क्यों बने? क्या इससे अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में उसका कद बढ़ जाएगा? पाकिस्तान को इस डील से क्या फायदे होंगे:-

पाकिस्तान का‘इस्लामाबाद समझौता’

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते पर गारंटर (जमानतदाता) के रूप में साइन कर दिए हैं. पाकिस्तान PMO के मुताबिक, पाकिस्तान ने जंग शुरू होने के बाद पूरे डील प्रोसेस में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी. अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया था. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस समझौते पर गारंटर के तौर पर दस्तखत के बाद इसे ‘इस्लामाबाद समझौता’ बताया.

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ट्रंप ने पाकिस्तान पर क्यों किया भरोसा?

पिछले साल से पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते बेहतर हुए हैं. पाकिस्तान गाजा में शांति पक्का करने वाले ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल हुआ था. ट्रंप पहले ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल कह चुके हैं. रिपोर्टों के मुताबिक मुनीर के अमेरिका और ईरान के रक्षा संस्थानों में गहरे संपर्क हैं जिससे पाकिस्तान को ऐसी बातचीत में एक बढ़त मिली है. इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे खाड़ी देशों के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं. इससे वह इस झगड़े का कोई हल निकालने के लिए सभी को साथ लेकर चल रहा था.

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पीस डील का गारंटर क्यों बना पाकिस्तान?

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) में मीडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट कबीर तनेजा के मुताबिक, “पाकिस्तान ने अपनी टेरर फंडिंग वाली इमेज को सुधारने के लिए यह कदम उठाया है. जैसे ही उसे ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ बनने का प्रपोजल मिला था, वैसे ही उसे इसने एक्सेप्ट कर लिया. अब ईरान-अमेरिका में हुई पीस डील का गारंटर बनकर पाकिस्तान को अपनी इमेज चमका सकता है.” अब जानिए पीस डील का गारंटर बनकर पाकिस्तान को होंगे कौन से 5 फायदे?

पहला फायदा- कूटनीतिक मोर्चे पर मिलेगी बढ़त

  • अमेरिका-ईरान पीस डील से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा डिप्लोमेटिक लेवल पर मिलेगा.
  • पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को जंग से बातचीत के टेबल पर लाकर कूटनीतिक मोर्चे पर बढ़त बना ली है.
  • इससे आतंकवाद को लेकर डैमेज हुई पाकिस्तान की इमेज थोड़ी बहुत रिपेयर हो सकती है.

दूसरा फायदा-मिल सकती है आर्थिक मदद

  • भले ही पाकिस्तान पीस डील का गारंटर बनकर अपनी पीठ ठोक रहा हो. हकीकत है कि पाकिस्तान कर्ज के जाल में डूबता जा रहा है.
  • पाकिस्तान के हर बंदे पर औसतन 3 लाख रुपये से ज्यादा का कर्ज चढ़ चुका है. जुलाई 2025 तक पाकिस्तान पर कुल 80.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये (25.66 लाख करोड़) का कर्ज है.
  • हालांकि, पीस डील में मदद करने के एवज में पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से उसे आने वाले दिनों में लोन भी मिल सकता है. ईरान से भी पाकिस्तान को फायदा मिल सकता है.

तीसरा फायदा-क्षेत्रीय सुरक्षा

  • ईरान के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है. दोनों देशों के बीच कभी-कभी तनाव भी देखने को मिलता है.
  • सीजफायर से क्षेत्र में स्थिरता बढ़ेगी, जिसका सीधा फायदा पाकिस्तान को मिलेगा.

चौथा फायदा- राजनीतिक मजबूती

  • चीन और खाड़ी देशों के साथ पाकिस्तान के संबंध भी मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि ये देश क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं. ऐसे में पाकिस्तान अपनी क्रेडिबलिटी बढ़ाने की कोशिश करेगा.
  • पाकिस्तान दुनिया को यह बताएगा कि जब आप संकट में थे, तब हमने हल ढूंढा था. यानी जरूरत पड़ने पर उसे भी मदद मिलनी चाहिए.

पांचवां फायदा-स्टॉक मार्केट में उछाल

  • ईरान-अमेरिका में हुए पीस डील का पॉजिटिव असर पाकिस्तान की शेयर मार्केट में भी पड़ा है.
  • पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज (PSX) में 12,000 अंकों से अधिक का रिकॉर्ड उछाल देखा गया. कराची स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स कराची 100 (KSE) 14,162.58 अंक यानी 9.34% बढ़कर 165,836.05 पर बंद हुआ.
  • यह KSE-100 इंडेक्स के इतिहास में एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त मानी जा रही है.
  • इससे पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज में इतनी बड़ी तेजी कभी नहीं देखी गई थी.
  • ऐसे में आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधर सकती है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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