Hindi World hindi

Pakistan Punjab Islamabad Free Public Transport Bus Metro Train Amid Fuel Price

पाकिस्तान सरकार का बड़ा ऐलान, यात्री फ्री में कर सकेंगे बस-मेट्रो में सफर, जानिए पूरी डिटेल

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच, पंजाब और इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया गया है. जानिए सरकार के इस बड़े फैसले से आम जनता को कैसे राहत मिलेगी.

सरकार ने अगले 30 दिनों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह मुफ्त कर दिया है. (Photo from Google)

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद, पाकिस्तान के पंजाब और इस्लामाबाद में सरकार ने आम लोगों को राहत दी है. पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि अब शहरों के अंदर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह फ्री रहेगी. इसमें मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन, स्पीडो बस और इलेक्ट्रिक बस जैसी सेवाएं शामिल हैं. यानी अब लोगों को रोजाना सफर के लिए टिकट नहीं लेना पड़ेगा, जिससे उनकी जेब पर कम असर पड़ेगा.

इस्लामाबाद में 30 दिन तक फ्री में सफर कर सकेंगे यात्री

सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि इस्लामाबाद में भी लोगों को बड़ी राहत दी गई है. यहां सरकार ने अगले 30 दिनों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह मुफ्त कर दिया है. इस फैसले के पीछे का मकसद – बढ़ती महंगाई और तेल के दामों के असर को थोड़ा कम करना है. सरकार इस योजना पर करोड़ों रुपये खर्च करेगी, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें.

पेट्रोल-डीजल महंगा हुआ, इसलिए राहत देना जरूरी

बता दें ईरान-इजरायल जंग से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा है. खासकर वे लोग जो रोज ऑफिस या काम के लिए सफर करते हैं, उनके खर्च में अचानक बढ़ोतरी हो गई है. ऐसे में सरकार ने सोचा कि लोगों को राहत देने के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री करना सबसे आसान और असरदार तरीका होगा. इससे लोगों को निजी गाड़ी इस्तेमाल करने की जरूरत भी कम पड़ेगी.

किसानों और ट्रांसपोर्टर्स को भी फायदा होगा

पंजाब सरकार ने सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि किसानों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए भी राहत पैकेज का ऐलान किया है. किसानों को डीजल पर सब्सिडी दी जाएगी, ताकि खेती का खर्च कम हो सके. वहीं ट्रांसपोर्टर्स को भी मासिक सब्सिडी दी जाएगी, जिससे किराए बढ़ाने की जरूरत कम पड़े. सरकार चाहती है कि इन योजनाओं का सीधा फायदा आम लोगों तक पहुंचे और महंगाई का असर थोड़ा कम हो.

महंगाई से राहत देने की कोशिश कर रही सरकार

पंजाब और इस्लामाबाद सरकार का यह कदम लोगों को राहत देने की एक बड़ी कोशिश है. फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट से न सिर्फ लोगों का खर्च कम होगा, बल्कि ट्रैफिक और प्रदूषण में भी कमी आ सकती है. सरकार का कहना है कि जैसे ही हालात बेहतर होंगे, आगे और राहत देने की कोशिश की जाएगी. फिलहाल, यह योजना महंगाई के इस दौर में आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है.

Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Pakistan की और अन्य ताजा-तरीन खबरें