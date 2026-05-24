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Pakistan Quetta Jaffar Express Derails 23 Dead Plot To Blow Up Train

Jafar Express attack: पाकिस्तान क्वेटा में ट्रेन को उड़ाने की साजिश, पटरी से ऊतरी जाफर एक्सप्रेस, 23 लोग मरे

Pakistan quetta Jafar express: बलूचिस्तान के क्वेटा में चमन फाटक के पास एक ट्रेन को निशाना बनाकर संदिग्ध आत्मघाती हमला किया गया. यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसके प्रभाव से ट्रेन के पटरी से उतरने से 23 लोगों की मौत हो गई.

(photo credit file photo, for representation only)

Pakistan Jafar Express attack: पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्वेटा शहर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बलूचिस्तान के क्वेटा में चमन फाटक के पास एक ट्रेन को निशाना बनाकर संदिग्ध आत्मघाती हमला किया गया. ये धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसके प्रभाव से ट्रेन के पटरी से उतर गई और आसपास की इमारतों के शीशे व कांच के पैनल पूरी तरह टूट गए.

इस हादसे में कितना नुकसान हुआ?

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, इस ब्लास्ट में ट्रेन को आंशिक रूप से गंभीर नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा रेलवे स्टेशन और चमन फाटक के आसपास खड़ी लगभग 10 गाड़ियां भी इस धमाके की चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं. हादसे में 23 लोगों के मरने की खबर है.

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घटना की गंभीरता को देखते हुए क्वेटा के सभी सरकारी अस्पतालों में तुरंत हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है. घायल नागरिकों को तत्काल और बेहतर इलाज देने के लिए छुट्टी पर गए डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ को भी आपातकालीन ड्यूटी पर वापस बुला लिया गया है. सुरक्षा और एहतियात के तौर पर रेलवे अधिकारियों ने पेशावर जाने वाली ‘जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया है. बताया जा रहा है कि जिस ट्रेन को निशाना बनाया गया, वह कैंट (Cantt) स्टेशन की तरफ आगे बढ़ रही थी.

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