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Pakistan Support Saudi Amid Iran Conflict Nuclear War Risk

कंगाल पाकिस्तान ने फिर दिखाए तेवर! ईरान जंग में इस दोस्त के लिए एक्टिव की मिसाइलें

ईरान और सऊदी तनाव के बीच, पाकिस्तान के एक फैसले से हालात और गंभीर हो गए हैं. जानिए पाकिस्तान ने ऐसा क्या कदम उठाया है, जिससे बिगड़ गए.

पाकिस्तान मिडिल ईस्ट तनाव में शामिल होने का प्लान कर रहा है, जबकि वह खुद आर्थिक तंगी से जूझ रहा है. ईरान और सऊदी अरब के बीच चल रही तनातनी के बीच पाकिस्तान ने यह घोषणा की कि वह सऊदी अरब के साथ रहेगा. पाकिस्तान की खुद की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह कदम मजबूरी में उठाया गया है या कोई और बात है?

ईरान-सऊदी तनाव में पाकिस्तान की एंट्री

पाकिस्तान के इस फैसले ने मिडिल ईस्ट में मौजूदा तनाव को और बढ़ा दिया है. पाकिस्तानी अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे सऊदी अरब को बचाने के लिए अपनी सेना भेज सकते हैं अगर हालात बिगड़ते हैं. यह सीधा संदेश ईरान को भेजा जा रहा है, खासकर जब ईरान ने खाड़ी देशों के तेल और गैस संसाधनों को निशाना बनाया है. पाकिस्तान की इस प्रवृत्ति से पता चलता है कि वह अब सिर्फ मूकदर्शक नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले में सक्रिय भाग लेने को भी तैयार है.

पुराना समझौता और नई रणनीति

इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान और सऊदी अरब का पुराना रक्षा समझौता महत्वपूर्ण है. 1982 में हुआ यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक सैन्य सहयोग की नींव रखता है. अब इसे फिर से सक्रिय किया गया है, जिससे यह साफ हो जाता है कि दोनों देश एक-दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं. साथ ही, पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल और वायुसेना को अलर्ट पर रखा है. इसका अर्थ है कि वह परिस्थितियों को हल्के में नहीं ले रहा है और किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहा है.

परमाणु शक्ति की एंट्री से बढ़ता खतरा

अब एक परमाणु बल भी इस युद्ध में शामिल हो गया है, यह सबसे महत्वपूर्ण घटना है. पाकिस्तान की इस कार्रवाई से क्षेत्र में शक्ति केंद्रित हो सकता है. अगर तनाव और बढ़ता है, तो यह संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदल सकता है, जिसमें कई देश शामिल हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में वैश्विक चिंता बढ़ना स्वाभाविक है क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, न सिर्फ मध्य ईस्ट पर.

आर्थिक मजबूरी या रणनीति?

पाकिस्तान की इस कार्रवाई को उसके आर्थिक हालात से अलग करके नहीं देखा जा सकता. उसकी अर्थव्यवस्था सऊदी अरब की मदद और तेल आपूर्ति पर बहुत निर्भर है. ऐसे में शायद उसे सऊदी का साथ चाहिए हो, लेकिन ईरान जैसा पड़ोसी जोखिम भरा हो सकता है. स्थिति बिगड़ने पर तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक आर्थिक संकट जैसे मुद्दे सामने आ सकते हैं. पाकिस्तान का यह कदम एक तरह का बड़ा दांव है, जिसके परिणाम निकट भविष्य में स्पष्ट होंगे.

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