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बढ़ती महंगाई के बीच लोगों की जेब काट रही है पाकिस्तान सरकार, इन कर्मचारियों की सैलरी में की गई कटौती
Pakistan Economic Crisis: मिडिल ईस्ट तनाव से पाकिस्तान में आर्थिक दबाव बढ़ा है. शहबाज शरीफ ने सरकारी कंपनियों और संस्थानों के कर्मचारियों की सैलरी में 5 से 30% तक कटौती का ऐलान किया है.
पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट का सामना कर रहा था और मिडिल ईस्ट तनाव ने देश की अर्थव्यवस्था और बिगाड़ दी है. इसी स्थिति को संभालने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने खर्च कम करने के लिए सख्त बचत योजना लागू करने का फैसला किया है. इसके तहत, सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की जाएगी. यह फैसला उस समय लिया गया जब ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण देश में आर्थिक दबाव और बढ़ गया है. सरकार का मानना है कि अगर अभी से खर्चों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में स्थिति और कठिन हो सकती है.
कर्मचारियों की सैलरी में 5 से 30% तक कटौती
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में 5 से 30 प्रतिशत तक कटौती की जाएगी. यह कटौती उसी तरह लागू होगी जैसे पहले सरकारी कर्मचारियों पर लागू की गई थी. सरकार का कहना है कि इन कदमों से जो भी पैसे बचेंगे, उन्हें जनता की राहत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. इस फैसले का उद्देश्य सरकार के खर्च को कम करना और आर्थिक संसाधनों को जरूरी क्षेत्रों में लगाना है. हालांकि इस निर्णय से सरकारी संस्थानों में काम करने वाले कई कर्मचारियों में चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि उनकी आमदनी पर इसका सीधा असर पड़ेगा.
सरकारी खर्च कम करने के लिए सख्त कदम उठाए
सिर्फ सैलरी कटौती ही नहीं, बल्कि सरकार ने कई अन्य सख्त कदम भी उठाए हैं. बैठक में यह भी तय किया गया कि सरकारी वाहनों के लिए मिलने वाले ईंधन में करीब 50 प्रतिशत तक कटौती की जाएगी. साथ ही अगले दो महीनों के लिए लगभग 60 प्रतिशत सरकारी वाहन सड़कों से हटा दिए जाएंगे, ताकि ईंधन की खपत कम की जा सके. इतना ही नहीं, सरकारी विभागों में नई गाड़ियां खरीदने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इसके अलावा अन्य सरकारी खरीदारी पर भी अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि सरकारी खर्च को कम किया जा सके.
मंत्रियों की सैलरी और विदेश यात्राओं पर रोक
सरकार की बचत योजना के तहत केवल कर्मचारियों ही नहीं बल्कि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों पर भी असर पड़ेगा. फैसले के अनुसार अगले दो महीनों की सैलरी कैबिनेट सदस्यों, मंत्रियों, सलाहकारों और विशेष सहायकों की भी बचत के रूप में रखी जाएगी. इसके साथ ही सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों की विदेश यात्राओं पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. सरकार का कहना है कि जब देश आर्थिक दबाव में है, तो सभी को मिलकर खर्च कम करने की जिम्मेदारी निभानी होगी.
ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी से बढ़ी परेशानी
दरअसल, पाकिस्तान को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि हाल ही में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है. सरकार ने पिछले सप्ताह पेट्रोल की कीमत में करीब 55 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की थी. यह फैसला मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष और वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में उछाल के कारण लिया गया. बढ़ती कीमतों से लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है और सरकार पर भी आर्थिक दबाव बढ़ रहा है. इसी वजह से सरकार ने ईंधन की खपत कम करने और सरकारी खर्च घटाने के लिए ये कड़े कदम उठाए हैं, ताकि आर्थिक स्थिति को संभाला जा सके.