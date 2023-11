Pakistan Latest News: पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा (Kartarpur Sahib Gurdwara Pakistan) जैसे पवित्र स्थल में शराब और मांस पार्टी होने के दावे से बवाल मच गया है. दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (DSGPC) के महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने आरोप लगाया है कि पार्टी के दौरान शराब और मांस परोसा गया, जो सिख समुदाय की मान्यताओं के खिलाफ है. उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान सरकार से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

काहलोन ने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट किया, ये अस्वीकार्य है! मैं गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के पवित्र परिसर के भीतर हुई अपवित्रता की घटना की कड़ी निंदा करता हूं, जहां शराब और मांस के साथ एक पार्टी का आयोजन किया गया था. पाकिस्तान सरकार को सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए.

वहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सबसे पहले दावा किया कि उनके समक्ष एक वीडियो आया है, जिसमें करतारपुर साहिब में शराब और मीट पार्टी की बात कही गई. सिरसा ने दावा किया कि यहां डांस पार्टी हुई थी, जहां शराब और मांस परोसा गया.

#WATCH | Kurukshetra: On his claims of blasphemous acts at Kartarpur Sahib Gurdwara complex, BJP leader Manjinder Singh Sirsa says, “The PMU Kartarpur Corridor committee in Narowal including the local Deputy Commissioner and DSP of Kartarpur Gurdwara administration organised a… pic.twitter.com/azAZ49BQNP

