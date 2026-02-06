  • Hindi
पाकिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान हुआ ब्लास्ट, सड़कों पर बिखरे शवों के चिथड़े, शहर में लगी इमरजेंसी

Pakistan Blast: धमाका इस्लामाबाद के एक मस्जिद के बाहर हुआ. धमाके की खबर मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है. घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है.

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को बड़े धमाके की खबर है. जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक,शहजाद टाउन इलाके में स्थित टेरलाई इमामबाड़ा में जुमे की नमाज के दौरान ब्लास्ट हुआ है. इसे सुसाइड ब्लास्ट बताया जा रहा है. इस धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर है. धमाके की खबर मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है. रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और पॉलीक्लिनिक अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है. वहीं, शहर में

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है:-

