पाकिस्तान में आत्मघाती हमला, 12 सैनिकों समेत 15 लोगों की मौत, सर्च ऑपरेशन में 12 आतंकी ढेर

यह हमला गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात अफगानिस्तान सीमा से सटे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टैंक जिले में हुआ. टैंक जिला लंबे समय से इस्लामिक आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का गढ़ माना जाता है.

Written by: Anjali Karmakar
Published: July 24, 2026, 9:02 PM IST
पाकिस्तान में आत्मघाती हमला, 12 सैनिकों समेत 15 लोगों की मौत, सर्च ऑपरेशन में 12 आतंकी ढेर
आतंकियों ने अफगानिस्तान सीमा से सटे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टैंक जिले में हुआ. जिस चौकी को निशाना बनाया था. (PTI)

पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी इलाके में शुक्रवार (24 जुलाई) को एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ. पाकिस्तानी फौज के मुताबिक, इस्लामिक आतंकियों ने विस्फोटकों से लदी गाड़ी को सुरक्षा चौकी पर जाकर ठोक दिया. इससे जोरदार धमाका हुआ. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले में 12 सैनिकों समेत कुल 15 लोगों की मौत हो गई. इसके बाद पाकिस्तानी फौज ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान 12 आतंकियों को भी मार गिराया गया है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात अफगानिस्तान सीमा से सटे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टैंक जिले में हुआ. जिस चौकी को निशाना बनाया गया, वहां पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवान संयुक्त रूप से तैनात थे.

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टैंक जिला लंबे समय से इस्लामिक आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का गढ़ माना जाता है. अफगान सीमा के नजदीक होने के कारण यह क्षेत्र अक्सर आतंकवादी हमलों और सुरक्षा बलों के ऑपरेशनों का केंद्र बना रहता है.  फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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