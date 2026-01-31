Hindi World Hindi

ब्लूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी बेदम, BLA ने 10 घंटे में ही 84 सैनिक मारे, घटना को ऐसे दिया अंजाम

Operation Herof 2.0: बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने अपने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 से महज 10 घंटों के भीतर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. इस ऑपरेशन में 14 जगहों को टार्गेट किया गया है, जिसमें 84 सैनिकों के मारे जाने की खबर हैं.

Operation Herof 2.0: पाकिस्तान का सबसे अशांत प्रांत, बलूचिस्तान, एक बार फिर भीषण हिंसा की चपेट में है. बलूच विद्रोहियों के संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के तहत पाकिस्तानी सेना पर चौतरफा हमला बोल दिया है. रिपोर्टों के अनुसार, केवल 10 घंटे के भीतर बलूचिस्तान के कई जिलों में पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह जगह काल में तब्दील हो गया. वहीं, मस्तुंग, कलात और पंजगुर जैसे इलाकों में विद्रोहियों ने सैन्य ठिकानों और काफिलों को निशाना बनाया है.

क्या है ऑपरेशन हेरोफ 2.0?

यह ऑपरेशन बीएलए की मजीद ब्रिगेड द्वारा चलाया जा रहा है, जो मुख्य रूप से आत्मघाती हमलों औरहाई-लेवल सैन्य ऑपरेशनों के लिए जानी जाती है. हेरोफ का अर्थ बलूच भाषा में तूफान या आंधी होता है. इस हमले का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान से पूरी तरह बाहर करना और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) से जुड़ी परियोजनाओं को रोकना है. विद्रोहियों ने दावा किया है कि इस बार उनके हमले पहले से कहीं अधिक घातक और संगठित हैं.

10 घंटे में भारी तबाही का मंजर

हमले की शुरुआत आधी रात के बाद हुई, जब विद्रोहियों ने प्रमुख राजमार्गों को ब्लॉक कर दिया और सेना के कैंपों पर रॉकेट व ग्रेनेड से हमला किया. 10 घंटे के भीतर ही कई चेकपोस्टों पर कब्जा करने और बड़ी संख्या में हथियारों को लूटने का दावा किया गया है. खबर की मानें तो BLA ने बलूचिस्तान के 5 प्रमुख जिलों, क्वेटा, पसनी, मस्तुंग, नुश्की और ग्वादर के 12 से अधिक स्थानों पर एक साथ धावा बोला. इन हमलों में आधुनिक हथियारों और आत्मघाती बम विस्फोटों (Suicide Bombings) का इस्तेमाल किया. BLA ने दावा किया कि इन हमलों में उन्होंने 87 पाकिस्तानी सैनिक मारे हैं. वहीं, 18 सैन्य कर्मी उनके हिरासत में हैं. वहीं, पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, हताहतों की संख्या काफी अधिक हो सकती है, हालांकि पाकिस्तानी सेना ने अभी तक आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है. कई जगहों पर विद्रोहियों ने पुलों और रेलवे लाइनों को भी उड़ा दिया है ताकि सेना की मदद ना पहुंच सके.

इस हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान के सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है. बलूचिस्तान में चीनी निवेश और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चीन पहले ही दबाव बना रहा है. ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के बाद बीजिंग की चिंताएं और बढ़ गई हैं, क्योंकि यह सीधे तौर पर उन इलाकों को प्रभावित कर रहा है जहां CPEC की महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं. पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई है क्योंकि विद्रोही अब सीधे तौर पर सेना के साथ आमने-सामने की जंग लड़ रहे हैं. इस बीच ऑपरेशन हेरोफ 2.0 ने साबित कर दिया है कि बलूच विद्रोहियों की ताकत और रणनीति अब और अधिक खतरनाक हो चुकी है. अब पाकिस्तानी हुकूमत के लिए यह केवल सैन्य चुनौती नहीं, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक संकट भी है, जो आने वाले दिनों में देश की स्थिरता को और प्रभावित कर सकता है.