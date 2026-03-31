'एक रोटी के बदले इज्जत...', पाकिस्तानी मौलाना के खुलासे ने खड़े कर दिए रोंगटे, सुनकर रह जाएंगे सन्न

पाकिस्तान के एक मौलाना के बयान ने कश्मीर से जुड़ी गंभीर स्थिति को उजागर किया. उन्होंने दावा किया कि उग्रवाद के माहौल में कमजोर लोगों का शोषण हुआ.

Published date india.com Published: March 31, 2026 7:56 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
'एक रोटी के बदले इज्जत...', पाकिस्तानी मौलाना के खुलासे ने खड़े कर दिए रोंगटे, सुनकर रह जाएंगे सन्न
पाकिस्तानी मौलाना का कश्मीर को लेकर खुलासा.

Pakistan Cleric on Kashmir Terror: कश्मीर को लेकर लंबे समय से चल रही बहस के बीच पाकिस्तानी मौलाना मुफ्ती सईद खान (Mufti Saeed Khan) ने बड़ा खुलासा किया है. मौलाना ने अपने बयान में उन परिस्थितियों का जिक्र किया गया, जो संघर्षग्रस्त इलाकों में आम लोगों के जीवन को प्रभावित करती रही हैं.

मुफ्ती सईद खान ने ‘कश्मीर एंड आवर हिपोक्रेसी’ नामक एक जलसे में खुले मंच से सबके सामने यह खुलासा किया. उन्होंने दावा किया कि संघर्ष के माहौल में सबसे ज्यादा असर कमजोर वर्गों पर पड़ा. उन्होंने बताया कि कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं, जहां लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहद कठिन फैसले लेने पड़ते हैं. ये बयान सामने आने के बाद हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि संघर्ष वाले क्षेत्रों में अक्सर आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. भोजन, सुरक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण लोग कई तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं. ऐसे हालात में कुछ समूहों की तरफ इन परिस्थितियों का फायदा उठाने के आरोप भी समय-समय पर सामने आते रहे हैं.

पहले भी उठ चुके हैं ऐसे मुद्दे

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस तरह के दावे पहले भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाए जाते रहे हैं. हालांकि, इस बार ये बयान पाकिस्तान के अंदर से सामने आने के कारण ज्यादा अहम माना जा रहा है. विश्लेषकों का कहना है कि इससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति पर नई नजर से देखने की जरूरत महसूस होती है.

इस पूरे मुद्दे पर भारत की तरफ से पहले भी कई बार चिंता जताई गई है. सुरक्षा एजेंसियों का कहना रहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय समूहों की गतिविधियां आम लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं. अब इस तरह के बयान सामने आने के बाद इन दावों को और बल मिलता हुआ दिख रहा है.

स्थिति पर जताई चिंता

वहीं, इंटरनेशनल लेवल पर मानवाधिकार संगठनों ने भी कई बार संघर्ष क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्थिति को लेकर चिंता जताई है. उनका कहना है कि ऐसे इलाकों में रहने वाले नागरिकों को सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन मिलना बेहद जरूरी है. ये मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन परिस्थितियों की ओर इशारा करता है, जिनमें आम लोग जीने को मजबूर होते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मुद्दों का समाधान केवल संवाद, स्थिरता और विकास के जरिए ही संभव है.

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कुल मिलाकर, ये बयान एक बार फिर इस बात को सामने लाता है कि किसी भी संघर्ष का सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ता है. ऐसे में जरूरी है कि सभी पक्ष मिलकर शांति और स्थिरता की दिशा में काम करें, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थितियां पैदा न हों.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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