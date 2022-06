Pakistan News: पाकिस्तानी सांसद और मशहूर टीवी एंकर आमिर लियाकत हुसैन की मौत हो गई है. कराची स्थित अपार्टमेंट में उनका मृत शरीर पाया गया है. उनके नौकर ने ये जानकारी दी है. जियो न्यूज से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सांसद की मौत हो गई है, उनकी मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है. आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है. आमिर लियाकत ने हाल ही में दूसरी पत्नी से तलाक लिया था और तीसरी शादी को लेकर चर्चा में आए थे.Also Read - पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हमला, हनुमान जी की तोड़ी मूर्ति, लूटपाट कर फरार हुए बदमाश

MNA and famous television show host Amir Liaquat has passed away, DIG East Muqaddas Haider told https://t.co/YauK01Kfp9 on Thursday.https://t.co/luvOLZF2dM

— Dawn.com (@dawn_com) June 9, 2022