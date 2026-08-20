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'UAE में भारतीयों को इज्जत, पाकिस्तानियों से भेदभाव'- पाक सांसद ने सदन में खोली अपने मुल्क की पोल

पाकिस्तान के सांसद और नेशनल असेम्बली के पूर्व अध्यक्ष असद कैसर ने अपनी दुबई यात्रा की कड़वी यादों को अपने देश की पार्लियामेंट में बयां किया है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाते भी हम यूएई के करीब हैं लेकिन फिर भी..

Written by: Arun Kumar
Updated: August 20, 2026, 3:14 PM IST
Asad Qaiser PAK MP
असद कैसर (पाकिस्तान के सांसद) @x वीडियो से ग्रैब
  • UAE में भारतीयों को तरजीह मिलते देख हैरान रह गया पाकिस्तानी सांसद
  • संसद में बोला- पाकिस्तानी नागरिकों के साथ अच्छा नहीं होता व्यवहार
  • बोले- वहां भारत-अमेरिका वालों की हो रही खूब पूछ
  • सांसद बोले- इस मसले को कूटनीतिक स्तर पर UAE के साथ उठाए सरकार

संयुक्त राज्य अमीरात (UAE) में पाकिस्तानी नागरिकों के साथ दूसरे दर्जे का सलूख किया जाता है, जबकि इस देश में भारत और अमेरिकी नागरिकों की अलग ही पूछ है. यह कहना है पाकिस्तान के सांसद और नेशनल असेम्बली के पूर्व स्पीकर असद कैसर (Asad Qaiser) का, जो हाल ही में इस अनुभव से होकर गुजरे हैं और इसकी टीस उनके मन में अभी तक है. सांसद महोदय ने अब अपने देश की पार्लियामेंट में इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है और पाकिस्तान सरकार से अपील की है कि वे इसे मसले को कूटनीतिक स्तर पर उठाएं.

UAE में पाकिस्तान नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव!

कैसर ने नेशनल असेम्बली में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यूएई के एक होटल ने हमारे (पाकिस्तानी नागरिकों) साथ जो बर्ताव किया, वह दुखदायी था. दरअसल हमारी फ्लाइट रद्द हो गई थी और ऐसे में हम में से कई लोग (पाकिस्तानी), जिनमें मैं भी शामिल था, वे होटल में रुकना चाहते थे, लेकिन उस होटल ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और उनकी ओर से घोषणा की गई कि सिर्फ भारत और अमेरिकी पासपोर्ट धारकों को ही रहने की सुविधा मिलेगी.

और पढ़ें: 'बलूचिस्तान हमले पर पाकिस्तान से जवाब मांगे अमेरिका', बलोच नेताओं ने की ट्रंप से हस्तक्षेप की मांग

पाकिस्तान सरकार से अपील- कूटनीतिक स्तर पर हो बात

कैसर ने इस मामले को संसद में उठाते हुए कहा कि वह सरकार से चाहते हैं कि इस मुद्दे को कूटनीतिक स्तर पर UAE के सामने रखा जाए. इस सांसद ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तब ऐसा सलूख हो रहा है, जब उसने अमेरिका-ईरान विवाद पर सकारात्मक रख अपनाया था. उन्होंने कहा कि यूएई को बनाने में पाकिस्तान का भी पॉजिटिव किरदार अदा किया है और हमारे उनके सा अच्छे ताल्लुकात हैं.

भारत-अमेरिका को मिल रही तरजीह

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेता असद कैसर ने संसद में अपना अनुभन बयां करते हुए कहा, ‘मैं खुद वहां यात्रा पर था, और जो बर्ताव दिखाया गया वह बहुत ही ज्यादा खराब था. हमारी उड़ान रद्द हो गई थी. हम एक होटल में ठहरना चाहते थे, लेकिन हम पाकिस्तानियों के प्रति उनका रवैया अच्छा नहीं था. वहां अनाउंस किया जा रहा था कि सिर्फ भारत और अमेरिका का पासपोर्ट रखने वालों को ही रुकने दिया जाएगा.’

बोले- हम इस्लामिक ब्रदर्स फिर भी ऐसा

उन्होंने कहा कि हमने इस घटना का विरोध जताया और हमारे प्रति उस व्यवहार को लेकर निराशा जताई थी. यह उस देश में हो रहा था, जिसके हमारे साथ अच्छे संबंध हैं, जो हमारा ‘इस्लामिक भाई देश’ भी है और उसकी तरक्की से पूरा पाकिस्तान खुश होता है. उन्होंने कहा, ‘मैं मानता हूं कि हमारे पास कूटनीतिक चैनल है; उन्हें वहां इस मामले को उठाना चाहिए.’

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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