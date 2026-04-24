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ईरानी करेंसी के पीछे पागल हुआ पाकिस्तान, 'रियाल' जमा करने की मची होड़, आखिर क्या है वजह?

पाकिस्तान में ईरानी रियाल खरीदने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. जानिए इसके पीछे की वजह और पड़ोसी देश के लोग रियाल जमा करने को क्यों फायदा समझ रहे हैं.

Photo from Al Jazeera

पाकिस्तान में इन दिनों एक अजीबोगरीब ट्रेंड आग की तरह फैल रहा है. यहां लोग बड़ी मात्रा में ईरानी करेंसी – रियाल खरीद रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि ये कोई आधिकारिक निवेश या बैंकिंग प्रक्रिया नहीं, बल्कि आम लोगों द्वारा करेंसी को जमा करना है. बता दें बाजारों में ईरानी करेंसी रियाल कबाड़ या पुराने सामान के साथ पहुंचता है, जिससे इसकी कीमत काफी कम हो जाती है. इसी वजह से लोग इसे सस्ता मौका मानकर बड़ी मात्रा में खरीदने लगे हैं.

सस्ते में खरीदकर मुनाफे की उम्मीद

इस ट्रेंड के पीछे का कारण भविष्य में मुनाफा कमाने की उम्मीद बताया जा रहा है. लोगों का मानना है कि अगर ईरान की आर्थिक स्थिति सुधरती है या उस पर लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध कम होते हैं, तो रियाल की कीमत बढ़ सकती है. ऐसे में जो लोग आज इसे सस्ते में खरीद रहे हैं, उन्हें आगे चलकर अच्छा फायदा मिल सकता है. यही सोच लोगों को आकर्षित कर रही है.

पाकिस्तानियों का जल्दी अमीर बनने का सपना

कई लोग तो इस निवेश को एक तरह की लॉटरी समझ रहे हैं. खासकर युवा और छोटे निवेशक इस ट्रेंड की ओर तेजी से खिंच रहे हैं. उन्हें लगता है कि अगर किस्मत ने साथ दिया, तो यह कदम उनकी जिंदगी बदल सकता है. इसी वजह से ज्यादातर लोग बिना सोचे-समझे इस करेंसी को खरीद रहे हैं.

ईरानी करेंसी की सच्चाई कुछ और ही बताती

लेकिन सच्चाई कुछ और ही कहती है. दरअसल, ईरानी रियाल की हालत अभी काफी कमजोर है. ईरान में बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट के चलते इसकी वैल्यू काफी गिर चुकी है. वहां के लोग डॉलर या सोने को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं. यही कारण है कि कई जगह रियाल को लगभग बेकार माना जाता है और इसी वजह से यह सस्ते में उपलब्ध हो रहा है.

एक्सपर्ट्स बोले – धोखाधड़ी का खतरा

वहीं, आर्थिक विशेषज्ञ इस पूरे ट्रेंड को बेहद जोखिम भरा मानते हैं. उनका कहना है कि इसमें मुनाफे की कोई गारंटी नहीं, बल्कि नुकसान होने की संभावना ज्यादा है. सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में इस करेंसी का कोई आधिकारिक बाजार नहीं है, जिससे धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ जाता है. लोग आसानी से ठगे जा सकते हैं या उनका पैसा पूरी तरह डूब सकता है.

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