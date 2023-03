पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं. इस्लामाबाद में इमरान खान के आवास पर पुलिस गिरफ्तारी वारंट लेकर पहुंची है. इसकी जानकारी पाकिस्तानी मीडिया ने दी है. पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, तोशखाना मामले में पुलिस इमरान खान को गिरफ़्तार करने इस्लामाबाद स्थित उनके निवास पर पहुंची है. माना जा रहा है कि पुलिस उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है.

मिली जानकारी के अनुसार, इस्लामाबाद पुलिस अपने पंजाब पुलिस समकक्षों के साथ रविवार को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को हिरासत में लेने के लिए लाहौर में जमान पार्क स्थित उनके आवास पर पहुंची. इस बीच इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं. इमरान खान के खिलाफ एक मामले की सुनवाई में लगातार गैरहाजिर होने के कारण कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कोर्ट ने इमरान खान को 7 मार्च तक गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया है.