नई दिल्‍ली: भारत- पाकिस्‍तान के बीच चल रहे तनाव के बीच एक पाकिस्‍तानी सिंगर- एक्‍ट्रेस ने अपना ऐसा फोटो ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ ऐसा करना चाहती है, जिससे उसको चारो ओर से आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है. पाक सिंगर राबी पीरजादा ने एक सुसाइडल ड्रेस वाली फोटो अपने टि्वटर हैंडल पर शेयर करते हुए पीएम मोदी को तानाशाह हिटलर बताते हुए लिखा है.. #ModiHitler i just wish huh 👀 #kashmirkibeti. राबी फोटो में पीएम मोदी को सुसाइड हमले की धमकी दी है. लेकिन उसे अपनी हरकत पर सोशल मीडिया में तुरंत सफाई देना पड़ी.

Pakistan singer poses with suicide vest to threaten Modi, Twitter asks if it’s their national dress

Read @ANI story |https://t.co/D12ieoFMK6 pic.twitter.com/Nma53QhKNi

— ANI Digital (@ani_digital) October 23, 2019