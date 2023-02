पाकिस्तान: कराची में पुलिस प्रमुख के कार्यालय पर हमला, सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया

Terrorists Attack In Pakistan: पाकिस्तान के कराची में शुक्रवार को आतंकियों ने पुलिस प्रमुख कार्यालय पर हमला कर दिया. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, हमले के बाद सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया. देश भर में आतंकी हमलों में बढोतरी के बीच सुरक्षा बलों पर हुआ यह ताजा हमला है. कराची पुलिस के एक प्रवक्ता ने एक बयान में पुष्टि की कि कराची पुलिस प्रमुख के मुख्यालय पर हमला हुआ है. कराची के पुलिस प्रमुख जावेद ओदहो ने भी एक ट्वीट कर पुष्टि की कि उनके कार्यालय पर हमला हुआ है.

#WATCH | Pakistan | Armed men opened fire at Karachi police chief’s office. As the operation to eliminate them is underway, two militants have been killed and three people — including one Rangers personnel and a police officer — injured: Pakistan media (Video Source: Reuters) pic.twitter.com/ZBJcLgxW63 — ANI (@ANI) February 17, 2023