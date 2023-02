Pakistan: पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, हम ऐसे देश में रहते हैं, जो डिफाल्ट हो चुका है

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को सियालकोट में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नकदी संकट से जूझ रहा देश 'पहले ही डिफॉल्ट हो' चुका है

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (फाइल फोटो)

सियालकोट: आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान (Pakistan) के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Defence Minister Khawaja Asif) ने शनिवार को कहा कि नकदी संकट से जूझ रहा देश ‘पहले ही डिफॉल्ट हो’ चुका है. जियो न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के वरिष्ठ नेता ने सियालकोट के एक निजी कॉलेज में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “देश दीवालिया हो चुका है. हम ऐसे देश में रहते हैं जो डिफाल्ट हो चुका है (The country has defaulted. We live in a nation that has defaulted).”

गंभीर आर्थिक संकट के कारण कई उद्योगों को संचालन बंद करने के लिए मजबूर किया है और लाखों लोगों को गरीबी के कगार पर धकेल दिया है, सरकार अगले एक या दो दिनों में आईएमएफ को कम करने वाले भंडार और बाहरी मोर्चों पर आगामी पुनर्भुगतान के रूप में लाने की कोशिश कर रही है. सरकार को कोने में धकेल दिया है.

हालांकि, रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की समस्याओं के सभी समाधान देश के भीतर हैं, न कि आईएमएफ – जिसका महत्वपूर्ण 1.1 अरब डॉलर का ऋण पाकिस्तान सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है.

जियो न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है, भुगतान संतुलन के संकट से त्रस्त है, क्योंकि यह राजनीतिक अराजकता और बिगड़ती सुरक्षा के बीच बाहरी ऋण के उच्च स्तर की सेवा करने का प्रयास करता है.

मुद्रास्फीति बढ़ गई है, रुपया गिर गया है और देश अब आयात नहीं कर सकता, जिससे उद्योग में भारी गिरावट आई है. विदेशी मुद्रा भंडार की महत्वपूर्ण स्थिति – जो 10 फरवरी तक लगभग 3.19 बिलियन डॉलर थी – 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की परेशानी को दर्शाती है जो आयात के लिए संघर्ष कर रही है क्योंकि आपूर्ति के हजारों कंटेनर इसके बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं, जिससे उत्पादन ठप है और लाखों लोगों की नौकरियां जा रही हैं. लोग जोखिम में हैं.

जनता के लिए दैनिक जीवन, जो पहले से ही अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कठिन था, आईएमएफ की मांगों के अनुरूप पेट्रोल की कीमत 272 रुपये प्रति लीटर के ऐतिहासिक उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद और भी कठिन हो गया. जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, रक्षा मंत्री ने कहा, “पिछले 32 सालों से मैंने पाकिस्तान में राजनीति को बदनाम होते देखा है.” (आईएएनएस)

