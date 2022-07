Pakistan, PTI, Imran Khan, treason: पाकिस्तान की सरकार पूर्व पीएम इमरान खान समेत पीटीआई के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ देशद्रोह की कार्यवाही करने की तैयारी में दिखाई दे रही है. पाकिस्तान की जियो न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तान की संघीय सरकार के कैबिनेट ने आज शुक्रवार को एक समिति के गठन को मंजूरी दी है. यह समिति इस बात पर विचार करेगी कि क्या पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत देशद्रोह की कार्यवाही पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान सहित पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ शुरू की जानी चाहिए.Also Read - पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ पर पल-पल की अपडेट देगा ये आधुनिक Indian Robot, छुप कर करेगा निगरानी | Watch Video

कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि कैबिनेट ने कानून मंत्री आजम नज़ीर तरार के तहत एक समिति के गठन को मंजूरी दी. सूचना मंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने तत्कालीन नेशनल असेंबली के पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी द्वारा तत्कालीन पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर फैसले से संबंधित एक स्वत: संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत फैसले का स्वागत किया.

Pakistan’s federal cabinet approved today formation of a Committee that will deliberate whether treason proceedings under Article 6 of Pakistan’s constitution should be initiated against PTI’s top leadership, including party’s chairman, Imran Khan: Pakistan’s GEO News

