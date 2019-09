कराची: चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से ठीक पहले पृथ्वी स्थित इसरो के नियंत्रण केंद्र से सपंर्क टूटने के बाद पाकिस्तान में मजाक उड़ाया गया. वहीं, पाकिस्तान की ही पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ने भारत की जमकर तारीफ़ की है. यही नहीं, पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री ने इसके लिए न सिर्फ इसरो को, बल्कि पीएम मोदी को भी बधाई दी है.

पाकिस्तान की महिला अंतरिक्ष यात्री नामिरा सलीम ने चंद्रयान-2 मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन (इसरो) की तारीफ की है. नामिरा ने चंद्रमा पर लैंडिंग करने के भारत एजेंसी के ऐतिहासिक प्रयास की सराहना के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की भी अपने ट्विटर पर तारीफ़ की. कराची में छपने वाली साइंस मैगजीन साइंटिया में छपे एक बयान में नामिरा ने कहा, “मैं भारत और इसरो को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर के द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग का ऐतिहासिक प्रयास किए जाने पर बधाई देती हूं.”

I thanks all for the praise from #media of #India #Pakistan general public #scientific community for my support of @isro @chandrayaan2

— Namira Salim (@namirasalim) September 8, 2019