पाक के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत को पहले कह बैठे ''दोस्त'' फिर बदलकर बोले

पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान भारत को एक "दोस्त" के रूप में संबोधित किया और संक्षिप्त मुस्कान के बाद अगले ही पल अपनी गलती को सुधारते दिखे

पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने शुक्रवार को यूएन से इतर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया.

संयुक्त राष्ट्र: पाकिस्तान के विदेश मंत्री (Pakistan`s Foreign Minister) बिलावल भुट्टो जरदारी (Bilawal Bhutto Zardari) ने स्वीकार किया है कि कश्मीर मुद्दे (Kashmir) को संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे के ‘केंद्र’ में लाने के लिए (centre of the agenda of the United Nations) इस्लामाबाद के सामने एक कठिन कार्य है. पाकिस्तानी विदेश मंत्री भुट्टो (Pakistan Foreign Minister Bhutto) ने भारत को एक संक्षिप्त क्षण के लिए “मित्र” के रूप में संदर्भित किया और तुरंत इसके बाद अपनी टिप्पणी को दोहराते हुए भारत को फिर “पड़ोसी” देश कहा. यह वाकया पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधित करने के दौरान सामने आया है.

बिलावल भुट्टो ने भारत को एक “दोस्त” के रूप में संबोधित किया और एक संक्षिप्त मुस्कान के बाद अगले ही पल अपनी गलती को सुधारते दिखे. जरदारी ने जब भारत का जिक्र किया तो पहले “हमारा दोस्त” बताया और फिर तुरंत बदलकर “पड़ोसी” शब्द का इस्तेमाल किया.

पाकिस्तानी विदेश मंत्री भुट्टो ने यह भी स्वीकार किया कि संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को एजेंडे के ‘केंद्र’ में लाने के लिए पाकिस्तान के सामने ‘मुश्किल काम’ है. जरदारी ने शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “आपने यह भी नोट किया है कि संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को एजेंडे के केंद्र में लाने के लिए हमें विशेष रूप से कठिन कार्य का सामना करना पड़ रहा है.”

पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के हर मंच और मंच पर जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को उठाता है, चाहे जिस विषय या एजेंडे पर चर्चा की जा रही हो. हालाँकि, यह संयुक्त राष्ट्र की व्यापक सदस्यता से अपने एजेंडे के लिए कोई आकर्षण या समर्थन प्राप्त करने में विफल रहता है, जो कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा मानता है.

34 वर्षीय पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन की स्थिति से करते हुए कहा, और जब भी कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है, तो हमारे भीतर के दोस्त.. हमारे दोस्त… हमारे.. हमारे… हमारे… पड़ोसी देश, कड़ी आपत्ति जताते हैं, मुखर रूप से आपत्ति जताते हैं और वे एक पोस्ट-फैक्ट नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं, जहां वे दावा करने की कोशिश करते हैं कि यह है संयुक्त राष्ट्र के लिए कोई विवाद नहीं है, कि यह एक विवादित क्षेत्र नहीं है जिसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए मान्यता प्राप्त है.”

भारत ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था.भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुच्छेद 370 को खत्म करना एक आंतरिक मामला था. इसने पाकिस्तान को वास्तविकता को स्वीकार करने और भारत विरोधी सभी प्रचार बंद करने की भी सलाह दी थी,

भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में इस्लामाबाद के साथ सामान्य पड़ोसी संबंधों की इच्छा रखता है.

जरदारी ने कहा, “जबकि हमें सच को सामने लाना मुश्किल लगता है, हम अपने प्रयासों में लगातार बने रहते हैं” और कहा कि हर अवसर पर, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हो या अन्य घटनाओं में, वह दोनों फिलिस्तीन और कश्मीर के लोगों की दुर्दशाओं का उल्लेख करने का प्रयास करते हैं.

बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, “मुझे लगता है कि आपका समानांतर बहुत न्यायसंगत है. कश्मीर के लोगों की दुर्दशा और फ़िलिस्तीन के लोगों की दुर्दशा में कई समानताएँ हैं. मुझे लगता है कि यह कहना उचित है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा दोनों मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है और हम न केवल फिलिस्तीन पर बल्कि कश्मीर पर भी अतिरिक्त ध्यान देना चाहते हैं.

जरदारी महिलाओं की स्थिति पर आयोग (सीएसडब्ल्यू) से इतर इस्लाम सम्मेलन में महिलाओं और प्रथम इस्लामोफोबिया दिवस के स्मरणोत्सव के परिणाम पर यहां मीडिया को संबोधित कर रहे थे. ( पीटीआई/ ani)

