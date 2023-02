पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लाहौर हाईकोर्ट ने एक मामले में जमानत दी

लाहौर: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सोमवार को लाहौर उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए, इसके बाद कोर्ट ने उन्हें चुनाव आयोग के बाहर हिंसक विरोध से जुड़े एक मामले में सुरक्षात्मक जमानत दे दी है.

अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि न्यायमूर्ति अली बकर नजफी की अगुवाई वाली लाहौर उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने पीटीआई अध्यक्ष को तीन मार्च तक सुरक्षात्मक जमानत दी है. पाकिस्तान निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर हिंसक प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में अपनी जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सोमवार को लाहौर उच्च न्यायालय पहुंचे.

“खान अदालत के सामने पेश हुए और कोर्ट को बताया कि वह पिछले सप्ताह पेश होना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उसे आराम करने की सलाह दी थी क्योंकि उसके पैर का घाव दो सप्ताह में ठीक हो जाएगा.