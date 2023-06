पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन ने सभी यूनिवर्सिटी के कैंपस में होली के उत्सव पर लगाया बैन

Pakistan News: पाकिस्तान (Pakistan News) के हायर एजुकेशन कमीशन (Higher Education Commission ) ने कल अपने एक तुगलकी फरमान में देश भर की सभी यूनिवर्सिटी के कैंपस में होली के उत्सव पर प्रतिबंध लगाने का नोटिस जारी किया है. आयोग ने परिसर में होली समारोह पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और छात्रों को इस तरह के आयोजनों से खुद को दूर रखने की सलाह दी है.

पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन ने कहा है छात्रों को “सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों” का पालन करने के लिए इस त्योहार का पालन करने से मना किया गया है. इस तरह की गतिविधियां देश के सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों से पूर्ण अलगाव को दर्शाती हैं और देश की इस्लामी पहचान का क्षरण हैं.

पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन ने अपमानजनक नोटिस में कहा है कि विश्वविद्यालय के मंच से समारोह में व्यापक रूप से रिपोर्ट/प्रचारित घटना ने चिंता पैदा की है और देश की छवि को नुकसान पहुंचाया है”.