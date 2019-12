इस्लामाबाद: पाकिस्तान की चर्चित व विवादास्पद टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने देश के चर्चित व विवादास्पद रेलवे मंत्री शेख रशीद पर अश्लील वीडियो भेजने का आरोप लगाया है. ट्विटर पर यह आरोप लगाने के बाद जब बात बढ़ती दिखी तो हरीम ने संबंधित पोस्ट व वीडियो को हटा दिया. पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, हरीम ने गुरुवार को मंत्री रशीद और उनके बीच हुई एक कथित वीडियो कॉल का फुटेज साझा किया. इसमें वह रशीद पर उन्हें अश्लील वीडियो भेजने का आरोप लगाती दिख रही हैं.

इसमें हरीम कह रही हैं, “मेरी बात सुनें, क्या मैंने आजतक आपकी कोई भी बात बताई है? फिर आप मुझसे अब बात क्यों नहीं करते?” इस पर रशीद को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “जो दिल चाहे, करो.” इसके बाद सोशल मीडिया स्टार, रेलवे मंत्री से कहती हैं, “क्या मतलब है आपका? उन तमाम नंगे वीडियो का क्या जो आप मुझे भेजा करते थे? क्या आप उन्हें भूल गए हैं?”

When Sheikh Rasheed called me, he said “Come baby with me.” pic.twitter.com/QTBJqxHhBj

— Hareem Shah (@_Hareem_Shah) December 27, 2019