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अब Palantir AI करेगा अमेरिकी सेना की मदद, पेंटागन ने दी मंजूरी, क्या बदल जाएगा युद्ध?

Palantir AI: अमेरिकी सेना को पैलेंटिर (PLTR.O) के मेवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की आधिकारिक रूप से मदद मिलेगी. यह युद्ध के डेटा का विश्लेषण करता है और लक्ष्यों की पहचान करता है.

Published date india.com Updated: March 21, 2026 12:37 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
अब Palantir AI करेगा अमेरिकी सेना की मदद, पेंटागन ने दी मंजूरी, क्या बदल जाएगा युद्ध?
(photo credit AI, for representation only)

Palantir AI: अमेरिका ने सेना में एआई के इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला लिया है. पैलेंटिर (PLTR.O) के मेवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अब एक आधिकारिक ‘प्रोग्राम ऑफ रिकॉर्ड’ बन जाएगा. रक्षा उप सचिव स्टीव फेनबर्ग ने पेंटागन को जानकारी दी है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले के बाद अमेरिकी सेना पैलेंटिर की हथियार-टारगेटिंग तकनीक इस्तेमाल कर पाएगी. फेनबर्ग ने कहा कि मेवन को ‘प्रोग्राम ऑफ रिकॉर्ड’ के रूप में नामित किया गया है. मेवन की देखरेख का काम 30 दिनों के भीतर ‘नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी’ से हटाकर पेंटागन के ‘चीफ डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यालय’ को सौंप दिया जाए. भविष्य में पैलेंटिर के साथ होने वाले अनुबंधों का प्रबंधन सेना द्वारा किया जाएगा.

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क्या है मेवन AI

मेवन एक कमांड-एंड-कंट्रोल सॉफ्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म है जो युद्ध के मैदान के डेटा का विश्लेषण करता है और लक्ष्यों की पहचान करता है. Maven सैटेलाइट, ड्रोन, रडार, सेंसर और इंटेलिजेंस रिपोर्ट से मिलने वाले बहुत ज़्यादा डेटा का तेज़ी से विश्लेषण कर सकता है. यह AI का इस्तेमाल करके संभावित खतरों या लक्ष्यों जैसे दुश्मन के सैन्य वाहन, इमारतें और हथियारों के जखीरे की पहचान कर सकता है.

(photo credit AI, for representation only)

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ईरान इजरायल युद्ध में कर रहा मदद

यह पहले से ही अमेरिकी सेना के लिए प्राथमिक AI ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में काम कर रहा है, जिसने पिछले तीन हफ़्तों में ईरान के खिलाफ हजारों लक्षित हमले किए हैं.

क्या होगा अमेरिकी सेना को फायदा

पैलेंटिर के मेवन स्मार्ट सिस्टम को शामिल करने से सैनिकों को सभी क्षेत्रों में विरोधियों का पता लगाने, उन्हें रोकने और उन पर हावी होने के लिए जरूरी नवीनतम उपकरण मिलेंगे. 9 मार्च को पेंटागन के वरिष्ठ नेताओं और अमेरिकी सैन्य कमांडरों को लिखे पत्र में, फेनबर्ग ने ये जानकारी दी है.

कब तक मिलेगा ये एआई

रॉयटर्स की ओर से देखे गए इस पत्र के अनुसार, यह निर्णय मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू होने की उम्मीद है, जो सितंबर में समाप्त होता है.

यूएन की चेतावनी

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ पैनलों ने चेतावनी दी है कि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के AI द्वारा हथियारों को टारगेट करने से नैतिक, कानूनी और सुरक्षा संबंधी जोखिम पैदा होते हैं. AI को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डेटा सेट से वह अनजाने में ही कुछ पूर्वाग्रह (biases) सीख लेता है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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