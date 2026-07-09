आंखों पर मोटी पट्टी, तन पर अंडरवियर के अलावा कुछ नहीं, रॉड से बांधा हुआ शरीर- फिलीस्तीनी कैदी की इस तस्वीर ने दुनिया को झकझोरा

एक इजरायली सैनिक ने अपने मोबाइल से खींची इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इजरायल की सेना ने भी माना की यह तस्वीर फेक नहीं है. इस तस्वीर को देखकर दुनिया भर के लोग इजरायली सेना की यातनाओं का अंदाजा लगा रहे हैं.

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इजरायली सेना की कैद में फिलीस्तीनी नागरिक @tamerqdh/x.com

एक इजरायली सैनिक ने सोशल मीडिया पर शेयर की फिलीस्तीनी कैदी की तस्वीर

कैदी को निर्वस्त्र कर उल्टा बांधा हुआ है आंखों पर बंधी है मोटी पट्टी

कैदी को मिल रही ऐसी यातना कि अपनी जगह पर करवट भी नहीं ले पाए

फोटो वायरल होने के बाद इस अमानवीयता के खिलाफ उठ रही आवाज

फिलीस्तीन और इजरायल पिछले करीब 3 साल से घोषित युद्ध लड़ रहे हैं. इस युद्ध में इजरायल ने गाजा पट्टी पर कब्जा करने के बाद फिलीस्तीन के उन इलाकों पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिन्हें वह अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है. इस बीच फिलीस्तीन के कई नागरिक उसकी हिरासत में भी हैं, जिन्हें वह कड़ी से कड़ी यातनाएं दे रहा है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फिलीस्तीनी नागरिक की तस्वीर वायरल हुई तो उसे देख पूरी दुनिया सहम गई. दूसरे देश के नागरिकों को बंदी बनाकर ऐसी यातनाएं देना मानवता के खिलाफ कहा जा रहा है.

युद्ध बंदियों को अमानवीय यातना दे रहा इजरायल

इस तस्वीर में फिलीस्तानी नागरिक का जो हाल कर रखा है, उसे देखकर कोई भी सहम जाए. दरअसल एक कम चौड़ाई वाले फोल्डिंग पलंग पर इस नागरिक को उल्टा लिटाया हुआ है और उसके हाथ कमर के पीछे बांधे हुए हैं. उसके जिस्म पर अंडरवियर के सिवाय कोई और कपड़ा तक नहीं है, जबकि एक लंबी रॉड से उसके पैर से लेकर गर्दन तक कसकर बांधा हुआ है. इतना ही नहीं उसकी आंखों पर भी मोटी पट्टी बंधी है.

करवट भी नहीं ले सकता यह व्यक्ति

इस व्यक्ति के लिए उठना बैठना तो दूर करवट लेना तक संभव नहीं है. यह कई-कई घंटों से एक ही पॉजिशन में बंधा हुआ होगा. ऐसी अमानवीय तस्वीर देखकर हर कोई हैरान-परेशान है.

इजरायली सैनिक ने पोस्ट की थी तस्वीर

द गार्जियन की रिपोर्ट बताती है कि यह फोटो एक इजरायली सैनिक ने अपने मोबाइल से खींचकर अपने पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की थी. इस तस्वीर को अब डिलीट कर दिया गया है लेकिन इंटरनेट पर यह तस्वीर अब वायरल हो रही है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए इजरायली सैनिक ने हिब्रू भाषा में ‘गुड मॉर्निंग’ लिखा था.

फिलिस्तीनी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता ने उठाई आवाज

इस तस्वीर को फिलिस्तीनी लेखक और कार्यकर्ता ने लोगों के सामने लेकर आए हैं, जिनका नाम तामेर है. इस तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘फिजिशियन्स फॉर ह्यूमन राइट्स इजराइल’ (PHRI) के कैदी और हिरासत में रखे गए लोगों से जुड़े विभाग के ओनेग बेन ड्रोर ने कहा, ‘हिरासत में रखे गए लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना और उनके साथ ऐसे अमनावीय व्यवहार वाली फोटो शेयर करना, ये दोनों ही युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं.’

इजरायल की इस बर्बरता के खिलाफ लगातार उठती रही है आवाज

ओनेग बेन ड्रोर ने आगे कहा, ‘यह तस्वीर उस बात की पुष्टि करती है, जिसे फिलिस्तीनी कैदियों के हजारों बयानों ने उजागर किया है. ऐसी यातनाओं के बारे में कई सामाजिक और मानव-अधिकार संगठन बीते तीन सालों से रिपोर्ट कर रहे हैं. इजरायल के हिरासत कैम्प फिलिस्तीनियों के लिए टॉर्चर कैम्प हैं.’

तस्वीर देख फिलीस्तीन की दो मांएं बोलीं- यह मेरा बेटा

इस बीच इस तस्वीर को देखकर दो फिलिस्तीनी महिलाओं ने यह दावा किया है कि वह शायद उनका लापता हुआ बेटा है, जिसके बारे में काफी समय से कुछ पता नहीं चल रहा. इजरायल में ‘पब्लिक कमिटी अगेंस्ट टॉर्चर’ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सारी बाशी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर तस्वीर के बड़े पैमाने पर शेयर किए जाने के बाद, इन दो मांओं ने यह दावा किया है.