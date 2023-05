PM मोदी पहुंचे पापुआ न्यू गिनी, स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद

G7 Summit, Papua New Guinea, PM Modi, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को तीन देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) पहुंचे. पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे (Prime Minister James Marape ) ने मोरेस्बी (जैक्सन) इंटर नेशनल एयरपोर्ट पर PM मोदी (PM Modi) का स्वागत किया और पैर छूकर आशीर्वाद लिया. इस वाकये का यह वीडियो सामने आया है. पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री मारापे जैसे ही पीएम मोदी के पैर छूते हैं तो वह उनका हाथ पकड़ते हैं, लेकिन तब तक मेजबानी ऐसा कर चुके होते हैं.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ग्रुप ऑफ सेवन (जी7) देशों के शिखर सम्मेलन के लिए जापान की यात्रा के बाद तीन देशों के अपने दौरे के दूसरे चरण के तहत रविवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं.

पापुआ न्यू गिनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया. प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा है.