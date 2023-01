नेपाल में बड़ा विमान हादसा, प्लेन क्रेश होने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत; 5 भारतीय भी थे सवार; देखें- वीडियो

Nepal Plane Crash: नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. क्रेश हुए विमान में 53 नेपाली, 5 भारतीय, 4 रूसी, एक आयरिश, 2 कोरियाई, 1 अर्जेंटीना और एक फ्रांसीसी नागरिक समेत कुल 72 यात्री सवार थे. समाचार एजेंसी रॉयटर के अनुसार, इस दुर्घटना में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अभी तक 40 से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं. उधर, येती (Yeti) एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बरतौला ने बताया, “विमान में दो बच्चों सहित 10 विदेशी नागरिक भी सवार थे. बचाव कार्य जारी है. फिलहाल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है. यति एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बरतौला ने बताया कि विमान में कुल 68 यात्री और चार क्रू मेंबर सवार थे. विमान पुराने हवाई अड्डे और पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुआ है. हादसे के बाद विमान में आग लग गई. मौके का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा दमकल विभाग को आग बुझाते देखा जा सकता है. इलाके में धूल और धुंआ का गुबार भी साफ दिखाई दे रहा है.

वहीं, विमान हादसे के बाद नेपाल सरकार ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है. नेपाल की स्थानीय मीडिया के अनुसार, विमान एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले एक पहाड़ी से टकरा गई. इसके बाद विमान में आग लग गई और वह पास में एक नदी में जा गिरा. ताजा जानकारी के अनुसार, 10 से ज्यादा लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं. स्थानीय प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.