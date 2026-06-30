क्या वाकई में 13 हजार डॉलर देकर लोग वापस पा रहे हैं पुरानी बॉडी ? मिट जाएगा यौन इतिहास ? जानें FACT

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ब्राज़ील में 13 हजार डॉलर देकर लोग अपना 'बॉडी काउंट' जीरो करवा रहे हैं.

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ब्राज़ील में खुला 'बॉडी काउंट रिकवरी सेंटर'? जानिए सच (IMAGE- VIDEO SS)

सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि ब्राज़ील में 13,000 डॉलर देकर ‘बॉडी काउंट’ रीसेट किया जा सकता है.

जांच में पता चला कि ऐसा कोई सेंटर या आधिकारिक सेवा मौजूद नहीं है.

वायरल वीडियो असल में इंडोनेशिया के बाली के ‘मेलुकैट’ शुद्धिकरण अनुष्ठान का है.

यह धार्मिक और आध्यात्मिक रिचुअल है, जिसका यौन इतिहास मिटाने से कोई संबंध नहीं है.

“13000 डॉलर दें, ब्राज़ील जाएं और अपना ‘बॉडी काउंट’ ज़ीरो पर रीसेट करवाकर लौटें.” यह इस हफ़्ते इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा वायरल होने वाले दावों में से एक है. इंटरनेट पर कई पोस्ट में जिन्हें लाखों बार देखा गया, उनपर दावा किया गया है कि महिलाएं ब्राज़ील में एक रहस्यमयी “बॉडी काउंट रिकवरी सेंटर” जा रही थी. लोग हैरान थे कि महिलाएं और पुरुष महंगे आध्यात्मिक अनुष्ठान से अपना सेक्सुअल इतिहास मिटा सकते हैं. लेकिन हकीकत कुछ और ही है. वायरल वीडियो और पोस्ट्स में दावा किया गया कि ब्राजील में एक ‘बॉडी काउंट रिकवरी सेंटर’ है, जहां 13 हजार डॉलर में स्पिरिचुअल रिचुअल से पास्ट पार्टनर्स की यादें और ‘काउंट’ मिट जाते हैं. यह 30 साल से ऊपर के लोगों के बीच पॉपुलर बताया गया जो सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं. लेकिन यह दावा पूरी तरह गलत है. आइए जानते हैं क्या है इस वीडियो का सच.

वायरल पोस्ट में भले ही कितने भी भरोसे के साथ बात कही गई हो, ऐसा कोई सेंटर होने का कोई सबूत नहीं है. कोई वेरिफ़ाइड बिज़नेस नहीं. कोई आधिकारिक वेबसाइट नहीं. कोई विश्वसनीय रिपोर्टिंग नहीं. कुछ भी नहीं. यह वायरल वीडियो ब्राज़ील का नहीं बल्कि इंडोनेशिया के बाली का है. इसमें ‘मेलुकैट’ (Melukat) अनुष्ठान दिखाया गया है, जो सदियों पुराना हिंदू शुद्धिकरण रिचुअल है. मेलुकैट बाली के हिंदू मंदिरों में किया जाता है. इसमें लोग पवित्र पानी (तिरता) से स्नान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा, पाप या अशुद्धियों को दूर करने की कामना करते हैं. यह किसी के यौन इतिहास को जादुई तरीके से रीसेट नहीं करता.

मेलुकैट क्या है?

मेलुकैट बाली के हिंदुओं द्वारा किया जाने वाला एक पवित्र शुद्धिकरण अनुष्ठान है. इसमें भाग लेने वाले लोग प्रार्थना करते हैं और पवित्र जल में स्नान करते हैं. माना जाता है कि यह समारोह आध्यात्मिक अशुद्धियों को दूर करता है, आशीर्वाद दिलाता है या जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को चिह्नित करता है. लोग व्यक्तिगत चिंतन से लेकर धार्मिक भक्ति तक, कई कारणों से इसमें भाग लेते हैं. कहीं भी इसे ऐसे अनुष्ठान के रूप में नहीं बताया गया है जो जादुई रूप से किसी के सेक्सुअल इतिहास को रीसेट कर दे. ऐसी किसी चीज़ की उम्मीद करना ही अजीब है. असल में मेलुकैट बहुत सस्ता है. लोकल टेम्पल्स में यह 2 से 7 डॉलर में उपलब्ध होता है. यह टूरिस्ट्स और लोकल्स दोनों के लिए खुला है. इसका मकसद आध्यात्मिक शुद्धि, तनाव मुक्ति और नई शुरुआत है, न कि यौन इतिहास मिटाना.

देखें वीडियो-

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वायरल क्लेम ने डेटिंग कल्चर, बॉडी काउंट और रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशन्स पर बहस छेड़ दी. कई यूजर्स ने मज़ाक उड़ाया और कहा कि ऐसे ‘रीसेट’ की बजाय अपनी पसंद पर विचार करना बेहतर है. कुछ ने इसे मार्केटिंग ट्रिक या सैटायर बताया. फैक्ट-चेकिंग साइट्स और न्यूज आउटलेट्स जैसे WION ने साफ किया कि वीडियो बाली का है और ब्राजील में ऐसा कोई सेंटर नहीं है. लोग आध्यात्मिक अनुभव के लिए बाली जाते हैं, लेकिन इसे गलत तरीके से पेश किया गया.

इस तरह के वायरल दावे अक्सर गलत सूचना फैलाते हैं और सच्चे सांस्कृतिक अनुष्ठानों का मजाक उड़ाते हैं. मेलुकैट सम्मानजनक रिचुअल है जो जीवन के हर पहलू की शुद्धि के लिए किया जाता है, न कि किसी खास ‘रीसेट’ के लिए