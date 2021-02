Penis-Shaped Island: इंटरनेट पर आए दिन तरह-तरह की खोजों के बारे में पता चलता रहा है. लेकिन इस बार एक ऐसी खोज सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. दरअसल गूगल अर्थ एक्सप्लोरर (Google Earth Explorer) पर अपनी खोजों से चौकाने वाली जोलीन वुल्तागिओ (Joleen Vultaggio) ने एक नई खोज से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है. Also Read - 'मैन वर्सेस वाइल्ड' के माध्यम से संरक्षण व स्वच्छता को बढ़ावा दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी

गूगल मैप (Google Map) पर खास तरह की खोज करने वाली जोलीन वुल्तागिओ (Joleen Vultaggio) ने अपनी खोज के दौरान एक नया द्वीप (Island) ढूंढ निकाला है, जिसका आकार Penis की तरह है. उनकी इस खोज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

जोलीन ने अपनी खोज के बारे में Google Earth Superfans नामक एक फेसबुक ग्रुप पर शेयर किया. उन्होंने इस अजीब स्थान के बारे में पूरा जानकारी साझा की है जिससे आप भी गूगल अर्थ की मदद से खोज सकते हैं. उन्होंने फेसबुक पर जो पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "मैं ट्रिनिटी आइलैंड्स के आसपास देख रही थी, और यह अचानक मेरे सामने पॉप अप हुआ, और मैंने सोचा 'वाह, यह तो एक penis जैसा है."

यह खोज अभी हाल ही में हुई है इसलिए अभी तक यह पता नहीं लगा है कि यह द्वीप मनुष्यों द्वारा बसाया गया है या ये एक वीरान जगह है. हालांकि, लोगों को पता है कि 3400 लोगों की आबादी वाला ओवेया का ट्रिनिटी द्वीप (Trinity Island of Ouvea) इस द्वीप के सबसे नजदीक का इलाका है.

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, महिला ने दूसरों के साथ ये न्यूज शेयर की ताकि लोग खुद से इस द्वीप को देख सकें. तस्वीरों में, कोई भी स्पष्ट देख सकता है ये एक नीले पानी और हरियाली से घिरा हुआ द्वीप है.

यदि आप भी इस phallic-shaped island को देखना चाहते हैं, तो आपको बस Google मैप पर 20°37’37” S 166°18’02” E टाइप करना होगा. इसके बाद सेटेलाइट व्यू पर क्लिक करें और फिर ये द्वीप आपको दिख जाएगा. आप इसके अलावा गूगल अर्थ पर भी इसे इन्हीं कोडिंग के साथ देख सकते हैं.