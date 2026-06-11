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अमेरिका के सबसे सुरक्षित ठिकाने पर इमरजेंसी! US डिफेंस हेडक्वार्टर Pentagon कराया गया खाली, जोर-जोर से बजने लगे अलॉर्म

अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन के कई हिस्सों को सील कर दिया गया. सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियाती कदम उठाते हुए कुछ क्षेत्रों को खाली कराया और जांच शुरू कर दी है.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: June 11, 2026, 10:23 PM IST
अमेरिका के सबसे सुरक्षित ठिकाने पर इमरजेंसी! US डिफेंस हेडक्वार्टर Pentagon कराया गया खाली, जोर-जोर से बजने लगे अलॉर्म

Pentagon Lockdown Evacuation: अमेरिकी डिफेंस हेडक्वार्टर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घटनाक्रम की वजह से संबंधित इलाके में लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा. एक संभावित ‘खतरनाक पदार्थ’ से जुड़े मामले की आशंका के बाद बिल्डिंग के कई हिस्सों को बंद कर दिया गया और कुछ क्षेत्रों को खाली कराया गया. घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां और आपातकालीन प्रतिक्रिया दल तुरंत एक्टिव हो गए.

शुरुआती जानकारी के अनुसार पेंटागन की निगरानी प्रणालियों ने भवन के अंदर वायु गुणवत्ता से जुड़ी एक असामान्य स्थिति का पता लगाया. इसके बाद अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर प्रभावित हिस्सों में मौजूद कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दिए. कुछ क्षेत्रों में प्रवेश पर रोक लगा दी गई और सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई.

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क्या बोले पेंटागन के अधिकारी?

पेंटागन के अधिकारियों ने बताया कि यह कदम पूरी तरह सावधानी के आधार पर उठाया गया है. अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वायु गुणवत्ता में आई गड़बड़ी का कारण क्या है और क्या वास्तव में कोई खतरनाक रासायनिक तत्व मौजूद है. हालांकि, सुरक्षा मानकों को देखते हुए किसी भी संभावित खतरे को गंभीरता से लिया जा रहा है.

घटना के बाद विशेष खतरनाक पदार्थ प्रतिक्रिया दल (Hazmat Team) को मौके पर बुलाया गया. स्थानीय अग्निशमन विभाग और अन्य आपातकालीन एजेंसियां भी जांच अभियान में शामिल हो गईं. बिल्डिंग के अलग-अलग हिस्सों से सैंपल इकट्ठे कर परीक्षण शुरू कर दिया है ताकि स्थिति की वास्तविक वजह का पता लगाया जा सके.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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