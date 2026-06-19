ईरान युद्ध ने बढ़ाया अमेरिका का खर्च? जंग की भरपाई के लिए पेंटागन ने मांगे 7.56 लाख करोड़ रुपये

ईरान के साथ जारी संघर्ष और अन्य सैन्य खर्चों के बीच अमेरिकी रक्षा विभाग ने अतिरिक्त 80 अरब डॉलर की मांग की है. अधिकारियों का कहना है कि नया फंड नहीं मिलने पर सैन्य अभियानों और रक्षा तैयारियों पर असर पड़ सकता है.

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ईरान के साथ अमेरिका ने भले ही जंग को लेकर समझोता कर लिया हो, लेकिन अब रक्षा बजट को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने कांग्रेस से अतिरिक्त 80 अरब डॉलर की मांग की है. ये राशि केवल युद्ध संबंधी खर्चों के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य रक्षा आवश्यकताओं और परिचालन जरूरतों को पूरा करने के लिए भी मांगी गई है. इस मांग ने वाशिंगटन में वित्तीय प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को लेकर चर्चा तेज कर दी है.

रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा बजट पर बढ़ते दबाव के कारण सेना की कई गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं. अगर अतिरिक्त धनराशि समय पर स्वीकृत नहीं होती, तो सैन्य अभियानों के संचालन और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है. रक्षा विभाग का मानना है कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में सैन्य तैयारियों को बनाए रखना बेहद जरूरी है.

बड़ी मात्रा में सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल

ईरान के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद अमेरिका ने बड़ी मात्रा में सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल किया है. मिसाइल रक्षा प्रणालियों, युद्धक विमानों, नौसैनिक तैनाती और अन्य रणनीतिक अभियानों पर भारी खर्च हुआ है. इसके अलावा, अमेरिका को अपने सहयोगी देशों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी अतिरिक्त संसाधन लगाने पड़े हैं. यही वजह है कि रक्षा विभाग का खर्च अनुमान से कहीं ज्यादा बढ़ गया है.

कांग्रेस के कई सदस्य प्रशासन से युद्ध की वास्तविक लागत का विस्तृत विवरण मांग रहे हैं. सांसदों का मानना है कि करदाताओं के पैसे से होने वाले खर्चों को लेकर पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए. कुछ सांसदों ने ये भी चिंता जताई है कि युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए महत्वपूर्ण हथियार और गोला-बारूद भविष्य में अन्य संभावित खतरों से निपटने के लिए आवश्यक हो सकते हैं. ऐसे में सैन्य भंडार को दोबारा भरने के लिए अतिरिक्त निवेश की जरूरत पड़ेगी.

अमेरिका के सामने केवल ईरान से जुड़ी चुनौतियां ही नहीं हैं. एशिया-प्रशांत क्षेत्र, यूरोप और मध्य पूर्व में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी रक्षा खर्च बढ़ाने का कारण बन रही है. अमेरिकी सेना को एक साथ कई क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बनाए रखनी पड़ रही है. इसके लिए बड़े वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है.