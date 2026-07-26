भारत के पड़ोसी देश में चूल्हे पर खाना बना रहे लोग? जानें क्यों नहीं मिल रही गैस, ईरान नहीं फिर क्या है वजह

LPG Crisis: इस स्थिति से परेशान होकर कई इलाकों के लोगों ने प्रदर्शन किए हैं और सोशल मीडिया पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: July 26, 2026, 10:49 PM IST
भारत के पड़ोसी देश में चूल्हे पर खाना बना रहे लोग? जानें क्यों नहीं मिल रही गैस, ईरान नहीं फिर क्या है वजह
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश का औद्योगिक क्षेत्र भी इस बढ़ते गैस संकट से प्रभावित हुआ है. (photo credit, IANS)
  • बांग्लादेश में एलपीजी संकट से जूझ रहा है
  • रीगैसिफिकेशन यूनिट में लगी आग से संकट पैदा हुआ
  • गैस की कमी का सबसे ज्यादा असर घरों की रसोई पर पड़ा
  • कम आय वाले परिवार चूल्हे पर बना रहे खाना

LPG Crisis: बांग्लादेश में जारी गैस संकट जल्द खत्म होता नजर नहीं आ रहा है. बांग्लादेश की गैस सप्लाई घटकर 2,150 मिलियन क्यूबिक फीट प्रतिदिन (एमएमसीएफडी) से भी कम रह गई है. पिछले एक साल में जहां औसतन करीब 2,700 एमएमसीएफडी गैस की सप्लाई हो रही थी. वहीं रोजाना गैस की मांग लगभग 3,800 एमएमसीएफडी है.

क्या है इस संकट की वजह

यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश, कॉक्स बाजार में एक फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट (एफएसआरयू) में लगी आग के कारण यह संकट पैदा हुआ है, आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, 21 जुलाई को एफएसआरयू में लगी आग से उसके दो बॉयलरों में से एक को नुकसान पहुंचा, जिसके कारण यूनिट को अपना काम रोकना पड़ा.

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कहां दिख रहा सबसे ज्यादा असर?

बांग्लादेश ऑयल, गैस एंड मिनरल कॉरपोरेशन (पेट्रोबांग्ला) के जनसंपर्क अधिकारी तारिकुल इस्लाम खान ने बताया कि नुकसान की मरम्मत की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस सुविधा को दोबारा चालू होने में अभी और समय लगेगा. गैस की कमी का सबसे ज्यादा असर घरों की रसोई पर पड़ा है. इस बीच, टाइटस गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पीएलसी ने कहा है कि ढाका और आसपास के जिलों में गैस का कम दबाव तब तक जारी रहेगा, जब तक स्थिति बेहतर नहीं होती.

कई दिनों से गैस चूल्हे जल नहीं रहे

मीरपुर, बड्डा, कलाबागान, काफ्रुल, मोहम्मदपुर, काजीपारा, वेस्ट तेजतुरी बाजार और रामपुरा जैसे इलाकों के लोगों का कहना है कि कई दिनों से उनके गैस चूल्हे जल नहीं रहे हैं या ठीक से काम नहीं कर रहे हैं.

क्या पड़ रहा लोगों पर असर?

नियमित गैस सप्लाई बाधित होने के कारण कई कम आय वाले परिवारों को अस्थायी मिट्टी के चूल्हे बनाकर लकड़ी से खाना पकाना पड़ रहा है. वहीं जो लोग खर्च उठा सकते हैं, वे महंगे इलेक्ट्रिक कुकर या एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करने लगे हैं.

बिजली कटौती भी बढ़ी

यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश ने ‘पेट्रोबांग्ला’ के हवाले से बताया क‍ि गैस से चलने वाले बिजली उत्पादन में करीब 1,500 मेगावाट की कमी आई है, जिससे बिजली कटौती की चिंता बढ़ गई है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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