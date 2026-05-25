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गाजा में 1.25 लाख लोग हुए इस बीमारी के शिकार, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने दी चेतावनी
Gaza Skin Diseases: गाजा पट्टी में तेजी से नया संक्रमण पैर पसार रहा है. अब तक सवा लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं.
Gaza Skin Diseases: गाजा में सवा लाख से ज्यादा लोग त्वचा संबंधी संक्रमण झेल रहे हैं. यह बीमारी तेजी से गाजा पट्टी में पैर पसार रही है. फिलिस्तीनी विस्थापितों के लिए काम कर रही संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) ने नए संकट की ओर ध्यान दिलाया है.
एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट करते हुए बताया कि वह गाजा में हजारों मरीजों का इलाज कर रही है जो त्वचा संबंधी संक्रमणों से पीड़ित हैं. एजेंसी के अनुसार, अब तक 1,25,000 से अधिक मामलों की रिपोर्ट की गई है, जो चूहों और कीड़ों से फैल रहे संक्रमण के कारण हुए हैं.
क्या नजर आ रही वीडियो में
वीडियो में गाजा में चारों ओर गंदे पानी का जमावड़ा, उसमें रेंगते कीड़े और अपनी तकलीफ साझा करते बीमार लोग देखे जा सकते हैं. वीडियो में नजर आ रहे इलाके ऐसे अस्थायी शिविर हैं जहां बड़ी संख्या में विस्थापित रह रहे हैं
कैसे हो रही बचाव
यूएनआरडब्ल्यूए ने लिखा कि उसकी स्वच्छता टीमें उन क्षेत्रों में सुरक्षित कीटनाशकों का छिड़काव कर रही हैं. हालांकि, ईंधन, कीटनाशक, टेंट और दवाओं की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है. इस कारण राहत कार्य पर असर पड़ा है.
बड़ी बातें
- -एजेंसी ने गाजा में स्वच्छता और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया
- -दावा किया कि जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं वो नाकाफी हैं.
क्यों बढ़ रहा बीमारियों का खतरा
गाजा में सैकड़ों हजारों विस्थापित फिलिस्तीनी अभी भी टेंटों में रह रहे हैं, और पुनर्निर्माण की कमी तथा साफ पानी की समस्या के चलते बीमारियों और संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है.
घटनाक्रम
- -7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर अचानक हमला कर कई लोगों की हत्या कर दी थी
- -जवाब में इजरायली सशस्त्र सेना आईडीएफ ने गाजा में हमास के खिलाफ मुहिम चलाई
- -अक्टूबर 2025 में अमेरिका समेत कई देशों की मध्यस्थता के बाद सीजफायर का ऐलान हुआ
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