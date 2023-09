पाकिस्तानियों का दर्द, G20 Summit के लिए दुनिया के नेता भारत आए, हमसे सबने मुंह फेर लिया

भारत में हाल ही में G20 Summit का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया. देश की राजधानी दिल्ली में दुनियाभर के राष्ट्राध्यक्ष और बड़े-बड़े नेता अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे. 9 और 10 सितंबर 2023 को G20 Summit की बैठक हुई. कई नेता 1-2 दिन यानी 7-8 सितंबर को ही भारत पहुंच गए थे. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden), ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक (Rishi Sunak), ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज (Anthony Albanese), जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा (Fumio Kishida), फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों (Emmanuel Macron) और यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (Crown Prince Mohammed Bin Salman) के साथ द्वीपक्षीय वार्ता भी हुई. भारत ने दुनियाभर के नेताओं को G20 Summit में आने का न्योता दिया, लेकिन पाकिस्तान को इसके लिए निमंत्रण नहीं दिया गया. भारत की तरक्की को देखते हुए कई पाकिस्तानी आम नागरिक अपना दर्द बयां कर रहे हैं.

G20 Summit के सफल आयोजन के लिए पाकिस्तान के आम लोग भारत को बधाई दे रहे हैं. एक पाकिस्तानी ने कहा, जब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपके देश में आते हैं तो यह आपके देश के लिए गर्व की बात होती है. भारत की अर्थव्यवस्था को इससे अच्छा लाभ मिलेगा.

एक अन्य यूजर ने कहा, ‘आज जब हम हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तब पड़ोसी देश भारत G20 Summit का आयोजन करके G20 देशों की मेहमानवाजी कर रही है. भारत ने बहुत अच्छा कदम उठाया है. यह भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है. भारत से जो तस्वीरों सामने आ रही हैं, उनमें पीएम मोदी दुनिया के चोटी के नेताओं के साथ दिख रहे हैं. वह दुनिया को भारत की पॉजिटिव तस्वीर दिखाने में सफल रहे. सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन वह भारत गए. इससे पता चलता है कि आज भारत दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण बन गया है. यह देखना भी आश्चर्यचकित करने वाला था कि G20 के लिए बांग्लादेश को निमंत्रण दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया.’

एक अन्य पाकिस्तानी नागरिक ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हम अपनी विदेश नीति में फेल हो गए हैं. G20 Summit का आयोजन हमारे ही पड़ोसी देश में हुआ और वहां तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए. पिछले 5-6 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब दौर में पहुंच गए हैं. दुनिया ने हमें अलग-थलग कर दिया है. हमसे मुंह फेर लिया है.’