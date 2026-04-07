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Per Minute 2000 Shots Yet It Does Not Kill China Develops Coil Gun

एक मिनट में 2000 फायर, फिर भी जान नहीं लेती, भारत के दुश्मन ने बनाई Coil Gun

Coil Gun: यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार है, जिसे गुप्त अभियानों के लिए तैयार किया गया है.

(photo credit AI, for representation only)

Coil Gun: चीन ने एक नया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार बनाया है. ये एक हाथ में पकड़ी जा सकने वाली कॉइल गन है. इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोपें बनाने में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी को छोटा करके तैयार किया गया है. चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने ये जानकारी दी है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस कॉइल गन हथियार को गुप्त, जानलेवा न होने वाले ऑपरेशन्स के लिए बनाया गया है. यह कानून-व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद करेगी.

2000 फायर प्रति मिनट

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यह एक मिनट में 1,000 से 2,000 प्रोजेक्टाइल फायर कर सकता है और दर्जनों मीटर दूर से लकड़ी के तख्तों को भेद सकता है.

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कम सेटिंग का मतलब, टारगेट होगा घायल

इस गन के पावर के लेवल को भी बदला जा सकता है. जिसका मतलब है कि कम सेटिंग पर किसी के मारे जाने की संभावना कम होती है और इसके बजाय वह व्यक्ति घायल होकर बेअसर हो जाता है.

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12 इंच की बैरल

इस हल्के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चर की बैरल सिर्फ 30cm (12 इंच) लंबी है और इसे आसानी से एक हाथ में पकड़ा जा सकता है.

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किसने बनाई ये गन

सरकारी कंपनी, China South Industries Group Corporation ने कॉइल गन को बनाया है. इसकी सटीकता को बेहतर बनाने के लिए इसमें एक लेजर पॉइंटर भी लगाया गया है.

बड़ी बातें

इसे गॉस गन भी कहा जाता है

धातु के प्रोजेक्टाइल से तेज फायर होता है

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स का इस्तेमाल करती है

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार कोई चमक पैदा नहीं करता

इससे धुआं भी नहीं निकलता है

आवाज और कारतूस के खोल भी नहीं निकलते

चीन इससे भी कहीं ज्यादा बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार भी बना रहा है. 2023 में, PLA नेवल यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग ने कथित तौर पर दुनिया की सबसे ताकतवर कॉइल गन का परीक्षण किया. यह गन 124 किलोग्राम वज़न के किसी भी गोले को 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दाग सकती है.