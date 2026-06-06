भारत के पड़ोसी देश ने 4 रुपये कम कर दी पेट्रोल की कीमत, हाल ही में 22 रुपये/लीटर की हुई थी कटौती

Petrol Price in Pakistan: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये की कमी की गई है. ये फैसला तब आया है जब दुनियाभर में तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है.

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petrol price in Pakistan (Image: AI)

Petrol Price in Pakistan: पाकिस्तान की सरकार ने आज शुक्रवार (6 जून, 2026) को पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपये की कटौती की है, जबकि डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. एनर्जी मिनिस्ट्री ने कहा कि इससे कंज्यूमर्स को थोड़ी राहत मिली है. क्योंकि पड़ोसी मुल्क में फ्यूल की कीमतें तेजी से बढ़ी थीं. पाकिस्तानी सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार, अगले हफ्ते भी हाई-स्पीड डीजल (HSD) की एक्स-डिपो की कीमत 380.78 रुपये प्रति लीटर रहने वाली है.

पेट्रोल में हुई कीमतों में कटौती

US-ईरान टेंशन के बीच हाल के हफ्तों में ऐसा चौथी बार हो रही है जब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में कटौती हुई है. आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क इम्पोर्टेड फ्यूल पर ज्यादा निर्भर है. इंटरनेशनल मार्क्रेट में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के यहां तेल कीमतों में उछाल देखा गया था. www.dawn.com की एक रिपोर्ट के अनुसार इस फैसले को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के पेट्रोलियम डिवीजन ने कहा, “पाकिस्तान सरकार ने 6 जून 2026 से शुरू होने वाले अगले हफ्ते के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की एक्स-डिपो कीमतों में बदलाव किया है.”

कितनी कम हुई कीमतें?

सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पेट्रोल की कीमत Rs4 प्रति लीटर कम करके Rs377.78 ($1.35) कर दी गई, जबकि हाई-स्पीड डीजल की कीमत Rs380.78 ($1.36) प्रति लीटर पर वैसी ही रही. पाकिस्तान आम तौर पर हर दो हफ़्ते में फ्यूल की कीमतों में बदलाव करता है, लेकिन ग्लोबल एनर्जी मार्केट में उतार-चढ़ाव के बीच हाल के महीनों में उसने ज़्यादा बार बदलाव किए हैं. यहां पहले US-ईरान लड़ाई शुरू होने के बाद एनर्जी सप्लाई और होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाई गई थीं. तब से कीमतों में कई बार बदलाव किया गया है और हाल की कटौती के बावजूद कीमतें ऊंची बनी हुई हैं.

22 रुपये की हुई थी कटौती

अमेरिका और ईरान जंग की वजह से पाकिस्तान में हर शुक्रवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों के लेकर मंथन होता है. एक हफ्ते पहले ही यहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपये की कटौती की गई थी. पाकिस्तान में पेट्रोल का यूज ज्यादातर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट. छोटी गाड़ियों, रिक्शा और दो पहिया वाहनों के लिए किया जाता है, इस कटौती का सीधा असर मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के बजट पर पड़ेगा.

Q1. पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कितनी कम हुई?

जवाब: पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है.

Q2. क्या डीजल की कीमतों में भी बदलाव हुआ है?

जवाब: नहीं, हाई-स्पीड डीजल (HSD) की कीमत 380.78 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रखी गई है.

Q3. हाल के हफ्तों में पेट्रोल की कीमतों में कितनी बार कटौती हुई?

जवाब: हाल के हफ्तों में यह चौथी बार है जब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें घटाई गई हैं.

Q4. पाकिस्तान में पेट्रोल का सबसे ज्यादा उपयोग कौन करता है?

जवाब: पेट्रोल का उपयोग मुख्य रूप से निजी वाहन, छोटी कारें, रिक्शा और दोपहिया वाहन चलाने वाले लोग करते हैं.

Q5. पाकिस्तान में कितनी है पेट्रोल की कीमत?

जवाब: पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 381.78 रुपये प्रति लीटर है. 4 रुपए की कटौती के बाद कीमत घट कर Rs377.78 हो जाएगी.