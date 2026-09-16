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पश्चिम एशिया में लड़ाई और पाकिस्तान का निकल रहा दम! लॉकडाउन की तैयारी में शहबाज सरकार

अमेरिका और ईरान के संघर्ष के बीच अब हूती विद्रोहियों ने सउदी अरब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इससे खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई लगभग ठप्प हो चुकी है, जिससे पाकिस्तान में संकट पैदा हो गया है.

Written by: Arun Kumar
Updated: September 16, 2026, 10:38 AM IST
petroleum emergency in Pakistan
पाकिस्तान मे 'पेट्रोलियम स्मार्ट लॉकडाउन' को लेकर चर्चा
  • होर्मुज स्ट्रेट के बाद हूतियों के चलते अदन की खाड़ी भी डिस्टर्ब
  • पाकिस्तान पर हो रहा असर, सिर्फ 28 दिन का बचा है पेट्रोलियम रिजर्व
  • खाड़ी देशों के दोनों समुद्री रास्ते हो गए हैं बंद, पाकिस्तान में हाहाकार
  • खाड़ी देशों से 70% कच्चे तेल का आयात करता है पाकिस्तान

पश्चिम एशिया में मची अशांति के चलते पाकिस्तान में भी हालात गंभीर होते जा रहे हैं. अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चल रहा संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच हूतियों ने सऊदी अरब के खिलाफ जंग छेड़कर इलाके में भारी उथल-पुथल मचा दी है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पहले से ही तनाव था और अब अदन की खाड़ी में भी तनाव बढ़ गया है, जिससे पाकिस्तान के हालात चरमराने लगे हैं. पाकिस्तान में पेट्रोलियम पदार्थों का संकट गहराता जा रहा है. इस पड़ोसी देश में हालात इतने गंभीर हैं कि वह पेट्रोलियम पदार्थों की खपत कम करने को लेकर ‘स्मार्ट पेट्रोलियम लॉकडाउन’ लगाने पर विचार कर रहा है.

पश्चिम एशिया में संकट, टूट रही पाकिस्तान की कमर

पश्चिम एशिया में मची इस अशांति ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है. इस लड़ाई के चलते कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है और पाकिस्तान का पहले से ही कम विदेशी मुद्रा भंडार उस पर ज्यादा दबाव बढ़ा रहा है. ऐसे में शहबाज शरीफ सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां पैदा हो गई हैं. उसे वित्तीय बोझ को कम करना है और साथ ही ईंधन की खपत को भी नियंत्रित करना है क्योंकि उसके पास सिर्फ 28 दिन का पेट्रोल रिजर्व ही बाकी रह गया है.

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शहबाज शरीफ ने की हालात पर चर्चा

इन चुनौतियों को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल मीटिंग हुई, जिसमें इमर्जेंसी जैसे हालत को संभालने की योजना के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई. इस हाई लेवल मीटिंग में सरकार ईंधन और बिजली की खपत को कम करने के लिए कड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है.

3 दिन के वीकली ऑफ पर चर्चा

सरकार इन मुश्किल हालात में सरकारी और निजी सेक्टर के संस्थानों के लिए सप्ताह में 4 दिन काम करने का नियम लागू करने पर भी विचार कर रही है. पाकिस्तान के अधिकारियों ने प्रस्ताव रखा है कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस, स्कूल और कॉलेजों को सप्ताह में 4 दिन खोलने और तीन दिन का वीकली अवकाश का ऐलान हो सकता है. इसके अलावा स्कूल-कॉलेजों को तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट करने का भी प्रस्ताव है.

रात 8 बजे के बाद सब बंद की तैयारी

देश में बिजली की खपत कम करने के लिए बाजारों और शॉपिंग मॉल्स को रात 8 बजे के बाद बंद करने का भी प्रस्ताव है. रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल्स को रात 10 बजे तक बंद करना होगा. सिर्फ मेडिकल स्टोर और अन्य आपातकालीन सुविधाओं को इस दायरे से बाहर रखे जाने का प्रावधान है.

पेट्रोल के लिए खाड़ी देशों पर ही निर्भर पाकिस्तान

सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों को मिलने वाले पेट्रोल भत्ते में भी 50 फीसदी कटौती का प्रस्ताव रखा गया है. बता दें पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों का 70 फीसदी पेट्रोलियम खाड़ी देशों से ही से आयात करता है. खाड़ी क्षेत्र में आए बीते कई महीनों से जारी युद्ध संकट के बावजूद वह अपनी जरूरतों के मुताबिक पेट्रोलियम पदार्थों की खपत के दूसरे विकल्प नहीं तलाश पाया इसलिए भारी संकट में फंसता दिख रहा है.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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