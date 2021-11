Pfizer Covid-19 Pill: दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने अपनी कोविड-19 दवा को अन्य उत्पादकों को बनाने की अनुमति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक समूह से करार किया है. b के इस कदम से उक्त दवा दुनिया की आधी आबादी के लिए उपलब्ध हो सकती है. मंगलवार को जारी एक बयान में फाइजर ने कहा कि वह वायरस रोधी दवा के लिए जिनेवा स्थित ‘मेडिसिन्स पेटेंट पूल’ को लाइसेंस देगी जो ‘जेनरिक’ औषधि निर्माता कंपनियों को दवा का उत्पादन करने देगा. इससे विश्व के 95 देशों में इस दवा का इस्तेमाल हो सकेगा, जहां दुनिया की लगभग 53 प्रतिशत आबादी रहती है.Also Read - MP News: टीके की दूसरी खुराक नहीं लेने वाले लोगों को इन स्थानों पर प्रवेश की इजाजत नहीं, जानें क्या है फैसला

दवा निर्माता कंपनी की तरफ से कहा गया है कि अगर यह दवा ट्रायल और नियामक अनुमोदन में खरी उतरती है तो बेहद कम कीमत पर उपलब्‍ध हो सकेगी. इस करार में कुछ बड़े देशों को शामिल नहीं किया गया है जहां कोरोना वायरस जनित महामारी का बेहद बुरा असर पड़ा है. उदाहरण के लिए ब्राजील की किसी कंपनी को अन्य देशों में निर्यात के लिए दवा के उत्पादन का लाइसेंस मिल सकता है. हालांकि ब्राजील में इस्तेमाल के लिए उस दवा को ‘जेनरिक’ रूप से तैयार नहीं किया जा सकता. Also Read - Coronavirus cases In India: एक दिन में कोरोना से 10,229 लोग संक्रमित, 125 लोगों की हुई मौत

Pfizer will work with @medspatentpool to make the Pfizer COVID-19 oral antiviral candidate, if approved, available in low- and middle-income countries that make up ~53% of the world’s population. https://t.co/83QBB7lvJZ

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 16, 2021